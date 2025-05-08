中風病友組織近半會友曾「生蛇」　喉嚨私密部位也受影響 冀政府資助打「蛇針」

「生蛇」令人苦不堪言，對長期病患者尤甚。有統計指，每3個人就有1個人在一生中患帶狀疱疹（生蛇），慢性病患者「生蛇」風險更比常人高3倍不等。有中風患者組織主席表示，近半會友曾「生蛇」，包括喉嚨、陰道等部位，有的本身更患多種慢性疾病，但因無力負擔而沒打「蛇針」，冀政府提供疫苗資助，以提升保護力。

近半中風病友曾「生蛇」

據政府於2021年發佈的調查結果，2020年全港人口中，24.1%人士患慢性疾病，即近1/4人口屬「生蛇」高危一族。「新健社」為中風患者及家屬互助社，該社主席蘇少球先生稱，目前共有900多位中風會友，當中近50%會友曾歷「生蛇」之苦。他們已屆60至70歲，「生蛇」位置包括腰、胳膊、頸項、喉嚨、眼睛及私密部位。

蘇先生指，中風會友為長期病患者，免疫力較弱，屬於「生蛇」高危一族。有會友腰部「生蛇」時，起初是一點點紅疹，隨後蔓延成帶狀，並感到刺痛，搔癢後皮膚破損，以為是一般皮膚病；後來因灼熱疼痛，患處增大，求醫後才得知「生蛇」。另有會友背部「生蛇」，要趴著睡，夏天時患處更感灼熱，甚是痛苦。

照顧者患癌兼肛門「生蛇」

「生蛇」加上患慢性疾病，猶如雪上加霜。蘇先生稱，其中一位60多歲的會友家屬吊鐘「生蛇」，喉嚨「火焫焫」，導致難以進食、吞嚥、說話，本身更患類風濕性關節炎，而「生蛇」症狀持續一個多月，慘況難以想像。

另外，一位會友的太太年約60多歲，本身患肺癌，同時需照顧中風的丈夫。她曾因陰道及肛門「生蛇」，導致大小便困難，不但要入院放尿，並需醫護人員協助挖大便，情況持續一個多月。當疼痛難當，堵塞嚴重時，她更需急召救護車治理。

蘇先生指，照顧者也活得不容易，在照料中風會友期間，往往病痛纏身。大部分照顧者本身更是長期病患者，若「生蛇」，則壓力倍添。如上述個案女士，丈夫中風，自己患癌，本已不便工作，「生蛇」後變成被照顧者，百上加斤，舉步為艱。

「蛇針」昂貴 無力負擔

「生蛇」後遺症眾多，例如後遺神經痛可持續數年；「生蛇上眼」可致喪失視力；若引發神經系統問題，或致腦炎、面癱，聽力受影響等。蘇先生坦言，不少會友均擔心「生蛇」及復發風險。在政府宣傳下，會友對帶狀疱疹疫苗有一定認知，知道保護力強，希望打「蛇針」，但因費用昂貴而卻步，目前只聽聞有一、兩位會友已打「蛇針」。他續指：「我們經濟能力有限，靠領取傷殘津貼及長者生活津貼（『生果金』）過活。但打兩劑針就花上數千元，是將近一個月津貼的一半，對我們而言比較困難。數千元，對中風病人也很重要。」

冀獲政府資助打「蛇針」

有研究指，新一代「蛇針」可顯著降低50歲或以上人士「生蛇」風險達 97.2%。蘇少球先生表示，曾嘗試在坊間尋找較便宜的「蛇針」，但找不到。他指出，若獲政府提供帶狀疱疹疫苗資助，相信大部分會友也會打「蛇針」，勢必為中風病友及其他慢性病患者帶來莫大幫助。

▲ 新健社主席蘇少球先生