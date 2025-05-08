海皇粥店結業｜員工勞工處求助批公司推卸責任　供應商上門追數稱遭拖欠逾10萬

開業33年的海皇粥店突宣布全線結業，並終止僱傭合約。有海皇職員早上到勞工處求助，指公司近半年經常遲出糧，又批評公司將責任推給勞工處。

海皇國際有限公司昨晚（7日）向員工發信，公司與員工的僱傭合約於周二（6日）終止，僱員可以就其法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問，向勞工處諮詢。

今早（８日）在長沙灣政府合署，陸續有員工到勞工處分區辦事處求助。美孚分店員工劉小姐指，昨日黃昏收到公司結業的消息，店舖關門後，公司向每名員工發信表示將會結業，終止僱傭合約。她認為公司應直接賠償給員工，然後光榮結業；現時叫員工向勞工處諮詢是推卸責任。

▲ 有海皇職員早上到勞工處求助。（讀者提供）

在海皇粥店的火炭辦公室和食物工場，今日沒有員工上班，集貨區內有米、粉通、即棄餐具等，亦有送貨單，到貨日期為今天。

有供應商上門追數，其中叉燒供應商表示，海皇粥店開業初期已經供貨，上月仍然有繼續供應叉燒，但粥店拖欠他們數個月的貨款，估計超過10萬元。有供應糭的供應商職員表示，2月開始已經暫停供貨，但一直收不到尾數，亦聯絡不到粥店老闆。

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