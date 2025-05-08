AI｜調查指本地機構使用AI比率升至8成　私隱專員公署審查機構使用AI情況未見違例

人工智能（AI）應用日漸普及，個人資料私隱專員公署調查發現本地機構使用AI的比率升至8成，署方進行循規審查並未有發現違規情況。

私隱專員公署於今年2月展開新一輪的循規審查，完成審查60間本地機構，涵蓋電訊、銀行及金融、保險、美容、零售、運輸、教育、醫療、公用事業、社會服務及政府部門，以了解上述機構在使用AI時收集、使用及處理個人資料時，有否遵從《個人資料（私隱）條例》相關規定。

審查結果顯示，48間機構在日常營運中有使用AI，比率較去年同類審查的75%，上升5個百分點。其中約88%、即42間機構已使用AI超過一年，約54%、即26間機構更使用3個或以上的AI系統，分別主要應用於客戶服務、市場營銷、行政支援、合規或風險管理及研發等領域。

在有使用AI的48間機構中，50%、即24間機構會透過AI系統收集或使用個人資料，而機構在收集個人資料時或之前均已向資料當事人提供「收集個人資料聲明」，述明收集資料的目的，以及資料可能會被轉移給哪類人士等資訊；其中約79%、即19間機構會保留在AI系統中所收集的個人資料，並已訂明個人資料的保留期限，在達致原來的收集目的後，刪除有關個人資料。

公署在是次循規審查過程中未有發現有違反《私隱條例》相關規定的情況，其中所有透過AI系統收集或使用個人資料的機構，均有採取相應保安措施。

個人資料私隱專員鍾麗玲指，今次審查結果顯示，大部分香港機構在業務營運中已經開始將人工智能應用於不同範疇，接受審查的機構在透過人工智能系統收集或使用個人資料時，均採取了相應保安措施保障數據安全，並在決策過程中採取較高程度的人為監督，以減低人工智能出錯的風險。另外，絕大部分機構均有制定資料外洩事故應變計劃應對突發事故，更有部分機構的應變計劃涵蓋專門針對人工智能相關的資料外洩事故。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】