母親節專訪｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

【吳文忻/吳忻熹/香港小姐/乳癌】「我從沒覺得自己快會離開人世！」患上乳癌第四期的吳文忻（現名：吳忻熹）近日積極接受治療，與癌症共存的她生活一切如常，不會自我標籤為「癌末病人」。

今日是一年一度的母親節，這位堅強媽媽接受TOPick訪問細訴其心路歷程，抗癌路上接連面對種種挑戰、波折以及痛苦，吳文忻未被擊倒鬥志，甚至坦然談論死亡課題。

吳文忻專訪影片：

生命鬥士吳文忻｜合力炮製母親節禮物

吳文忻育一對寶貝女兒，分別為10歲陳芊彤（Scarlet）及8歲陳施辰（Season），說到一年一度的母親節，吳文忻今年跟兩女兒合力炮製小驚喜，母女們一起創造美好回憶。

「今年母親節是有一點點特別，我和兩個女兒有一個計劃，希望在母親節那天可以推出，在這裡先賣個關子，如果這計劃真的能夠成功，我會很開心，這是他們送給我的一個很好的禮物。」

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生命鬥士吳文忻｜受愛女啟發：別太沉重

吳文忻憶起確診乳癌復發初時，最大難題是跟兩名女兒交代病情，她坦言當初花了很長時間思考如何開口，甚至編織了長長的對白，

那時候拖了一段日子，一直都說不出口，其後發覺我所想的是多餘，因為情緒其實在我身上，她們是沒有什麼，聽了之後她們只笑著問：『So are you going to be bald？』她們的概念就是癌症等於光頭。

女兒的反應讓吳文忻出乎意料，也讓她深受啟發，亦感受到孩子帶來的力量與支持，文忻說：「反而他們啟發了我，其實不用太沉重，他們笑著問我：『你要剃頭髮嗎?』，所以後來邀請了他們幫我做這件事，就是剃光頭髮。」

她續說：「我覺得整件事很好，很開心，從小到大都是媽媽幫他們剪頭髮，現在輪到他們幫我，所以他們啟發了我很多東西，成年人不應該用自己的思維去想他們，反而要代入他們。」

▲ 吳文忻叫一對女兒幫忙剃髮。（IG圖片）

生命鬥士吳文忻｜自認非「怪獸家長」

這大半年的抗病日子，吳文忻生活上沒太大分別，只是2月尾入院逾兩星期過後，身體相對疲累，她說：「出院後某段日子有點辛苦，下牀及走路不太方便，要用著枴杖。」

在剛過去的復活節，文忻愧疚未能跟女兒外遊，只能陪她們行海灘、玩滾軸溜冰和跳彈牀，好媽媽一切以不影響愛女為先。

希望她們一切生活如常，包括去參加比賽，她們也沒有太大的情緒，不會覺得媽媽好像快不在了。

生命鬥士吳文忻｜不再跟功課 女兒成績更好

吳文忻兩名女兒就讀名校聖士提反書院附屬小學，說到兩女兒的功課，文忻稱兩年前受老師的啟發，決定不再幫她們跟功課：「大女兒到三年級時，我已讓她自己處理功課和溫習，小女兒到了二年級，我都完全沒跟了，加上我確診癌症，精神上不能幫她跟功課。」

父母要肯放手，孩子才會學懂自律，文忻就深深體會到：「我發覺跟功課是沒有用，因為我幫她們將錯誤糾正過來，但她們的考試卷都是錯一模一樣的東西，所以跟功課是沒意思。當老師說了句『下？還要跟功課?』，令我驚醒這是不需要。」

然後吳文忻跟大女兒約法三章，給她一個學期的時間，靠自己去溫習和做功課，她說：「我問她：『我可不可以信任你？』，她就很大力地點頭，我便說完全信任她，由她自己去做好功課和温習，看看這個學期成績如何。誰知道比上一個學期好，自此之後我再沒有跟功課，我又不是怪獸家長，需要孩子考第一或十名內，總之中規中矩就可以。」

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生命鬥士吳文忻｜兩女具音樂天賦

如吳文忻所言她非「怪獸家長」，讀書以外，亦鼓勵女兒發展音樂興趣，「她們參加學校的合唱團、交響樂團和夾Band，剛剛於學校音樂節參加很多比賽，在外亦有參與合唱團和K-POP舞蹈訓練，這一代的小朋友都愛K-POP，也會迷BLACKPINK和BABYMONSTER。」

養病期間她陪兩女兒追夢，入讀YS韓國偶像學院香港分校的Scarlet及Season，早前出戰ACE演藝模特大賽初賽。至於會否支持女兒入行，文忻坦言看孩子的意願。

我覺得這個年代，最重要是清楚自己的強項，現世代有了社交媒體，其實任何人都可成為一個Superstar。要釐清自己的方向、初心和理想，不需像我們以前靠著很多的關係或背景，所以我想培養他們清楚自己喜歡什麼，了解自己的強項，多過勸他們去做什麼。

說到音樂上的栽培，文忻認為要有適度的催谷，事緣大女Scarlet早年被挑選加入管弦樂團，上完幾堂後大女想放棄，卻被文忻阻止。

文忻解釋：「某時候老師一句話語氣較重或嚴謹少少，孩子已可能不喜歡，但音樂上的培訓，某程度要嚴格少少，所以我沒有讓她立即放棄，要她堅持一個學期才再作決定。」最終大女愈學愈喜歡，證明她的決定是對。

▲ 吳文忻樂觀抗癌，開啟第二人生。（被訪者提供）

生命鬥士吳文忻｜女兒擔心媽媽會死

兩位寶貝是吳文忻的心肝掟，於大半年的抗癌路上，兩女兒難免會掛心媽咪，特別是入院16天進行治療那一趟，文忻憶述：「那時我也有問過大女：『你有沒有擔心過媽咪？』，她說有吧，擔心我會死掉。我問若媽咪真的死了怎麼辦？她說會很沮喪，她會沒有地方去玩，因為通常媽媽會安排她們去玩。」

小孩的世界很簡單，所以文忻未有跟女兒們探討生死課題，亦不想那麼沉重，但經歷半年的抗癌路，心態變得更積極正面的文忻也看透生死。

相比之前確診第三期癌症，那時候的我比現在更灰更害怕，對死亡恐懼或者不敢去面對。反而現在四期了，我更加積極去面對，對死亡亦沒有恐懼，我也不會覺得自己快要走，因為我很快會康復過來。

坎坷過後，吳文忻相信人生會比前更精彩，只因她學懂感恩珍惜：

因為我會Seize the day，Catch the time，不會浪費每一天，反而令我人生更加美滿。

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