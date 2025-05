母親節專訪｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

【吳文忻/吳忻熹/香港小姐/乳癌】「我從沒覺得自己快會離開人世!」患上乳癌第四期的吳文忻(現名:吳忻熹)近日積極接受治療,與癌症共存的她生活一切如常,不會自我標籤為「癌末病人」。

今日是一年一度的母親節,這位堅強媽媽接受TOPick訪問細訴其心路歷程,抗癌路上接連面對種種挑戰、波折以及痛苦,吳文忻未被擊倒鬥志,甚至坦然談論死亡課題。

吳文忻專訪影片:

吳文忻育一對寶貝女兒,分別為10歲陳芊彤(Scarlet)及8歲陳施辰(Season),說到一年一度的母親節,吳文忻今年跟兩女兒合力炮製小驚喜,母女們一起創造美好回憶。

「今年母親節是有一點點特別,我和兩個女兒有一個計劃,希望在母親節那天可以推出,在這裡先賣個關子,如果這計劃真的能夠成功,我會很開心,這是他們送給我的一個很好的禮物。」

吳文忻憶起確診乳癌復發初時,最大難題是跟兩名女兒交代病情,她坦言當初花了很長時間思考如何開口,甚至編織了長長的對白,

那時候拖了一段日子,一直都說不出口,其後發覺我所想的是多餘,因為情緒其實在我身上,她們是沒有什麼,聽了之後她們只笑著問:『So are you going to be bald?』她們的概念就是癌症等於光頭。