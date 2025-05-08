洗面奶推薦2025︱多汗易出油人士必備！《LDK》14款平價洗面奶推薦　A級最平$12強效洗淨清爽保濕

【洗面奶／平價／洗面泡沫／控油／保濕】面部清潔非常重要！日本家品雜誌《LDK》針對￥1500日圓以下的2025年度最新熱賣洗面奶產品進行測試，選出清潔力、保濕感及性價比都是最好的品項推薦給大家。

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《LDK》對讀者進行調查，發現有46%的人偏好乳霜狀洗面奶；泡沫洗面奶愛好者則佔39.2%。有40%的讀者表示，最希望洗面奶能有效改善皮膚毛孔粗大、暗沉等問題。同時，也有高達80%的讀者對洗面奶預算在￥1,500日元以下，說明性價比的重要性。

因此，《LDK》從藥妝店及亞馬遜、樂天市場、雅虎等網購平台，購入最新熱賣的乳霜型洗面奶進行了比較，測試產品清潔能力，並審視產品成分是否對皮膚溫和，從中選出最具性價比的好用洗面奶。

留意洗面奶成分

《LDK》從藥妝店購入包括Biore、Curel、Fancl等具知名度的平價洗面奶，當中有不少聲稱產品有濃密泡沫、去角質護理等功效。《LDK》提醒，購買時應根據自身皮膚狀況留意成分是否合適，例如敏感皮膚要小心可能會刺激皮膚或對皮膚造成負擔的成分，例如避免使用含有乙醇的產品，並使用含有溫和清潔成分的產品。皮膚乾燥就應使用保濕類型的產品。如果面油或黑頭問題嚴重，應嘗試使用清潔力強的產品。

如果擔心皮膚粗糙或粉刺問題，可以暫時停止使用洗面奶洗臉，因摩擦和清潔成分可能會引起刺激。北淺坂醫療院院長、皮膚科醫生中村芳子教授稱，人的皮膚有自潔能力，因此可以只需用溫水清洗即可清潔。

測試重點

1. 清潔力

將人工皮脂塗抹在白色磨砂玻璃表面，之後用起泡的洗面奶塗抹、洗掉，能讓玻璃恢復到清潔前的白色狀態的產品將獲得高分評價。

2. 可用性（泡沫持久力、膚感）

將等量的洗面奶放入市售的打蛋器中攪拌30秒，按照泡沫足夠撐起1日圓硬幣的數量，來比較泡沫持久度。另外讓多名20多歲至50多歲的測試者使用這些洗面奶產品，並根據洗面奶沖洗的難易程度、皮膚的滋潤度以及皮膚是否感覺緊繃，來評估使用感。

3. 性價比

每克價格以產品體積計算，每份數量以購買價格計算。物品CP值越高，評級越高。

4. 成分

專家根據每款產品的成分標籤進行評估，根據主要清潔成分（界面活性劑）的刺激程度給出評分。同時也會對神經醯胺等保濕成分、準藥品中的有效成分等進行綜合評分；含有對皮膚溫和的成分的產品，會受到高度評價。

14款平價洗面奶推薦名單

（由低至高評分排列）

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第14名：Shiseido SENKA 洗顏專科 Perfect Whip Premium Beauty Foam Clear

第12名：matsuyama松山油脂 保濕潔面膏

第12名：NIVEA Clear Beauty 2WAY Beauty Facial Cleanser

第10名：Standard Products CLAY SOAP

第10名：Mitea ORGANIC Aqua Serum Wash

第7名：COW BRAND 無添加保濕潔面乳

第7名：naive 桃葉萃取物洗面乳

第7名：ROSETTE 米糠洗面乳

第5名：Karada Welcia 親膚泥炭洗面膏

第5名：ORBIS SHOT PLUS Clear Boost Wash

第3名：dotbye 草莓毛孔潔面乳（白色）

第3名：TOPVALU 保濕潔面乳

第1名：matsukiyo松本清 竹炭洗面乳

第1名：Dove多芬 深層純淨洗面乳

同場加映：韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶

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同場加映：《LDK》7款去角質精華液推薦

（由低至高評分排列）

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