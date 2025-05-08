靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度

【惠康優惠/買餸/超市買菜優惠/叮咚買菜】在全球供應鏈數碼化轉型的浪潮下，跨境生鮮流通正迎來革新契機。中國領先生鮮電商平台「叮咚買菜」與香港零售巨頭DFI集團（旗下惠康超市），宣布以數碼化技術重塑供港食品體系，打造從田間預測到終端零售的跨境供應鏈新生態。

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惠康超市$5蔬菜｜採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度

DFI零售集團與叮咚買菜攜手合作，打造數碼化跨境供應鏈，通過AI預測系統動態調整DFI旗下惠康超級市場的庫存，降低缺貨率。系統會根據香港天氣變化、節假日等因素，預判葉菜類需求波動，指導內地基地精準供貨，實現從上游種植到下游零售的高效供應鏈管理，提升供港生鮮食品的整體效率與穩定性。

為保障品質，雙方採用「一菜一碼」溯源技術，消費者在惠康購買叮咚買菜商品後，可掃碼查閱種植檔案、檢測報告及運輸路徑，實現「從田間到餐桌」的資訊全透明。

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惠康超市$5蔬菜｜6款直供蔬菜全港覆蓋 月銷量破10萬公斤

合作首階段已於2025年4月9日啟動，首批6款蔬菜（唐生菜、油麥菜、菜心、白菜仔、水東芥菜和春菜）在近280間惠康分店及其網店和foodpanda外送平台同步上架，這些蔬菜均來自叮咚買菜的內地直供基地，採摘後2小時內完成預冷鎖鮮，並全程溫控運輸，確保商品新鮮安全。首月銷量突破10萬公斤。

惠康超市$5蔬菜｜打造大灣區生鮮樞紐

未來，雙方計劃擴充品類，新增苦瓜、秋葵、荷蘭豆等常規蔬菜，並引入內地網紅及地域特色蔬菜，如湖北洪山菜苔、雲南野生菌、山東水果黃瓜等，滿足香港消費者多元化需求。商品SKU年底前將突破150個，並通過惠康全渠道覆蓋香港18區，實現線上線下融合銷售。此外，合作有望擴展至DFI旗下澳門及柬埔寨超市，惠及更多地區顧客。

惠康超市$5蔬菜｜資源互補共創雙贏格局

DFI零售集團零售食品行政總裁劉曉恩表示，此合作充分發揮雙方優勢，提升供應鏈效率，為顧客提供更高質素和性價比的生鮮產品，是雙贏的重要一步。叮咚買菜副總裁楊劭銘則強調，合作將深化叮咚買菜的供應鏈能力與香港本地零售網絡融合，讓香港市民享受更多新鮮、安全且實惠的內地生鮮食品。

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