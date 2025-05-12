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公屋熱話｜公屋女疑3次家訪不在家被收樓　大鬧房署辦事處影片瘋傳： 我唔係監犯啊！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

公屋女疑3次家訪不在家被收樓，大鬧房署辦事處影片瘋傳： 我唔係監犯啊！

房屋署加強對濫用公屋的打擊力度，對於違規的公屋住戶可能會收回單位。近日，有人在Facebook專頁「香港人」上傳影片，片中1名公屋租戶疑因房署職員多次家訪都不在家，被要求辦理公屋而大鬧房署辦事處，引起網民熱議……

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公屋熱話｜疑3次家訪不在家被收樓　女住戶大鬧房署

樓主指大鬧房屋署辦事處的公屋女租戶，疑似因「房屋署3次家訪不見人，所以收屋」；她不滿之下到到房屋署辦事處「瘋狂」怒罵職員，「依家住公屋，人哋家訪搵唔到佢，即跳出來拍職員同小職員」。

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據影片可見，事發地點似是公屋屋邨辦事處內，1名公屋女租戶對著職員大聲吼道道：「做咩先？房屋署無叫你嚟家訪我，女戶主係我一個，你兩個嚟家訪我已經係唔正確，我問你叫咩名職員編號你做咩唔留低啊？第2日，連續3日管理處叫我搬走，即係好好玩啦係咪啊？我唔係同你講笑啊！」

公屋熱話｜事主怒吼：我要自由啊！我唔係監犯啊！

職員見女子情緒激動，離開座位向右側走到角落，而女子繼續爆粗怒罵道：「10年前間屋我都唔X得啦！吓！而家得啊？你傻X咗啊你！……喂！我要自由啊！大佬！我唔係監犯啊！你唔好同我嚟呢一套啦！你怕乜X嘢瘀啫！吓！我同你一齊返差館我都唔X驚啊！……」

疑職員認為該名女住戶情緒激動無法溝通，遂表示「我諗我哋嘅對話要終止」。

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公屋熱話｜網民質疑房署家訪安排是否合理

此事引起網民熱議，不少人表示支持房署依法執法，並指責女子大鬧房署行為不妥，「正常嚟講，收樓好大件事，房署一定有充分理由」、「靠惡及噴粗」、「支持房署依法例執法，攞返啲公屋出嚟畀有需要嘅人住」。

亦有人對房署的家訪安排提出質疑，「3次家訪唔見人就要收樓？返夜班怎算」、「人哋唔使返工咩？唔使去睇醫生咩？成日失驚無神家訪」、「實在唔需要做咁擾民事情及造法，睇CCTV樓宇大堂內出入情況及電梯cctv此住戶搭載情況」、「廢除家訪啦」。

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