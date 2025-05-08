環境衞生｜樓宇滲水、冷氣機滴水最高罰5萬　朝7晚10要讓人登門檢查

立法會通過修例，提高樓宇滲水、冷氣機滴水和垃圾屋等的罰款，並將容許公職人員登門調查的時間，由原先的「朝七晚七」延長至「朝七晚十」，8月中實施。

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立法會通過修訂《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》，提高多項涉及公共衞生問題的罰款。其中涉及住所的是樓宇滲水、冷氣機滴水和垃圾屋等問題，容許公職人員進入處所調查的時段，由上午7時至晚上7時，延長至晚上10時。若不遵從「擬進入處所通知書」即屬違法，最高罰款5,000元。若不遵從妨擾事故通知和命令，最高罰款上調1倍至5萬元，另有每日罰款600元。

不遵從「消除蟲鼠通知」可罰2.5萬

條例亦涉及私人處所的蟲鼠問題，食環署向負責管理處所的人發出「消除蟲鼠通知」，若不遵從罰款由5,000元大增至2.5萬元。而若情況嚴重，食環署可即時介入消除蟲鼠，並會事後追討開支。而如果有人干擾捕鼠或評估鼠患的儀器，最高罰款為5,000元。

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阻街最高罰款1萬 街招2.5萬

此外，阻街等影響市容的罰則亦有提高。店舖阻街但讓食環署移走物品，罰款不變，而街上妨礙清掃的物品，原本要求物主4小時內移走，現縮短至30分鐘，罰款增至1萬元，同時賦權食環署在毋須警方介入下移走阻街物品。食環署清理街招及海報時，可移走易拉架，非法街招的最高罰款增至2.5萬元。

條例將於5月16日刊憲，8月17日生效。

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