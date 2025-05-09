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夏寶龍訪澳｜社團代表：夏寶龍很憂心澳門可持續發展　促付諸行動加快橫琴發展

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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夏寶龍昨晚與澳門行政、立法、司法機構主要負責人交流。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍在澳門考察第二日，先後與澳門政界人士及社團代表會面座談。有社團代表指，夏寶龍很憂心澳門可持續發展，希望大家有危機意識，特別是經濟如何更多元發展，促大家要統一思想並付諸行動，「特別是加快橫琴發展，這方面他很重視！」

張永春引述：澳門要把橫琴建設發展當做自己的事

行政法務司司長張永春會後表示，夏提醒要居安思危，將澳門經濟適度多元發展這課題隨時放在心中，過程中，橫琴發展建設對經濟適度多元發展非常重要，澳門要把橫琴建設發展當做自己的事。

張永春引述夏寶龍稱，橫琴合作區發展建設對澳門下一階段經濟適度多元發展必不可少，在行政長官牽頭成立「促進橫琴粵澳深度合作區建設領導小組」帶領下，全力促進深合區建設，加大人力各方面資源投放，令橫琴可促進澳門經濟適度多元發展。

指澳短板是經濟仍較單一 提醒要有憂患意識

婦女聯合總會副理事長呂綺穎亦稱，夏寶龍寄語大家要居安思危，要有憂患意識，特別提到國內外局勢複雜變化，而澳門短板是經濟仍然較單一，希望能深刻領會中央對澳門要做好經濟適度多元產業發展的期望。

籲社團求變、回歸初心 服務好市民

中華總商會理事長馬志毅則說，夏寶龍提到社團建設，「雖然很多社團都有很久傳統歷史，但都希望在新時代如何求變，特別是如何改革創新、回歸初心，如何去服務好澳門市民。」

工會聯合總會會長何雪卿亦稱，夏寶龍希望社團有改革的思想，做好社團的發展。「另外一個是關於澳門經濟問題，是關乎澳門的長遠發展，他都苦口婆心真的提到澳門怎樣適度多元發展，怎樣能夠看到成效。」

上午晤政界人士 包括三位前特首

今日上午，多位澳門政界人士到其下榻的新竹苑，與夏寶龍會面，包括3名前行政長官：賀一誠、崔世安及全國政協副主席何厚鏵等。

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橫琴 經濟 中華總商會 一國兩制 岑浩輝 夏寶龍 賀一誠 澳門 政治

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