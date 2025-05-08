保育文化｜由樓梯底起家經營鞋店逾60年 第三代女傳人潮款繡花鞋傳承工藝

繡花鞋，彷彿是上個世紀的產物，的而且確，這是以前有錢太太的配飾，採用真絲、真皮來製造，價值不菲。

時至今日，大家仍可以在買到人手製作的繡花鞋，而且款式新穎，無論是人字拖、高跟鞋，甚至加入西方元素的芭蕾舞鞋款等，再不是在家中穿著的拖鞋，而是能登大雅之堂的潮流名物！

▲ 先達商店創立於1958年，當初設店於樓梯底

先達商店創立於1958年，由第一代傳人王達榮爺爺開設，至今已有67年歷史。「他本身在鞋廠打工，賺到錢後就開設了自己的鞋店。」孫女兼第三代傳人Miru Wong解釋說，鞋店設於佐敦樓梯底，既出售自己的作品，也有賣雨傘和手袋等，像間小士多。

為了讓繡花鞋更大眾化，她的爺爺採用了更多平價材質，例如是尼龍和絹布等，以及製作拖鞋款式，減少工序。「價錢可以跟貴價繡花鞋相差10倍。」

▲ 現遷至佐敦舊式商場。

發揮獅子山精神

在那個「穿膠花」年代，爺爺將繡花工作交給了太太及街坊鄰里，店舖聘請了一位老夥記看店，此外還有一個約20人的工場負責裁剪和剪線頭等，發揮著獅子山精神，先達商店漸漸打響名堂。

至2005年，爺爺、奶奶開始年老體弱，很難應付開關閘等粗重工作，開廣告公司的爸爸Billy Wong於是加入幫忙，顧店的時候經常和客人攀談，了解他們的需要。「客人年紀漸大，希望能有防跣、夠承托力和耐用的款式。」

於是王爸爸開始改良造鞋的設計及物料，例如是加厚鞋內軟墊、鞋底用上有坑紋的防滑物料等等。「圖案方面，以前繡花鞋總離不開花鳥魚蟲、瑞獸，結婚會用上龍鳳、鴛鴦等等，最常見的是花中之王牡丹。」爸爸讓當時還在讀中學的Miru設計新款式，那時候剛巧有大熊貓安安、佳佳出現，她就設計了可愛的熊貓款式出來，從此，繡花鞋就不再只是拖鞋，而是可以穿著出街的鞋子。

▲ Miru自小跟爺爺、還學刺繡，成就了一雙巧手。

繡花鞋見證歷史

Miru從小就與爺爺、奶奶同住，更是穿著傳統虎頭鞋長大，所以她認為所有鞋都是應該有圖案的，更喜歡在鞋上畫公仔，耳濡目染下，很快就學會刺繡。「用筆畫畫只是平面作品，但刺繡則可以用上針線，創作成立體的產品，我覺得很有挑戰性！」

初時只是興趣，沒想過要發展成為事業，直至她在香港理工大學修讀視覺傳意，畢業作品挑選了繡花鞋研究，這時她才真正認識到繡花鞋的起源、發展、特色等等。「繡花鞋不單是一雙鞋，而是與當時社會有密切關係。」她舉例說，其實早在宋朝開始就有繡花鞋，當年因為富家小姐都要紮腳，所以又有「弓鞋」，配合小巧的三寸金蓮。「繡花鞋就是歷史文化的一部分。」

在Miru的心目中，繡花鞋的設計需在傳統和創新之間拿捏一個平衡。「花紋有其喻意，應予保留，同時設計亦可以加入新元素，中西合壁。」

顧客不乏明星名人

自2012年接手以來，她參考歐美鞋款，設計了新的鞋型，例如是平底芭蕾舞鞋款，又或加上高踭、船踭，甚至有人字拖及露趾等款式，打破傳統。「但無論是甚麼款式，我都會著重鞋的實用性、美觀性﹐以及圖案的象徵意義，以配合客人的年紀、身份、地位及出席場合等。」

▲ 已故美國實業家Iris Apfel都是先達商店的粉絲，她一買就是十多雙拖鞋。

將繡花鞋改頭換面後，吸引了不少年輕客人，現時她有6成顧客都只是30至40歲，當中不乏名人、明星，包括已故美國實業家Iris Apfel。「她喜歡奇怪的顏色，如金色和銀灰色的拖鞋，一買就是十多雙。」

辦課程傳承工藝

除此之外，Miru每個月又會搞繡花鞋工作坊，以及入學校教授刺繡課程等。「既有推廣作用，亦可與客人交流，讓他們明白手工藝及每種花紋的意義。」

▲ Miru從小就穿虎頭鞋，現在店舖內都有出售（$399）。

她表示，現時約有7成生意來自零售，另有3成來自工作坊。「現在很多人都會用機器製作，但鞋子會不夠耐用，容易甩皮；相反手工製作的好處是可以客製化，如腳拇指外翻或長短腳的客人都可以來訂製鞋子。」

Miru的家族事業亦非一帆風順，例如之前被迫遷，樓梯底舖位沒有了，現在要搬到商場；此外還因為疫後港人北上，令生意淡靜，Miru因此參加及入選由香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation策劃及主辦的大灣區時尚推廣項目「大灣區︰時尚融合2025」促成更多聯乘合作之餘，還可以開拓大灣區客源，在深圳、廣州、香港等地展覽。

▲ 利用不同材質造成繡花鞋，右邊的網款尤其適合夏天（左，$280，右，$220）。

先達商店

地址：佐敦吳松街150-164號寶靈商場1樓16-17號舖

電話：2849 5499

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