親子好去處｜精神健康基金會心寧步道啟用 米埔大自然靜觀療癒心靈

精神健康基金會（基金會）推出全新概念「心寧步道」，與世界自然基金會香港分會共同設計首條「心寧步道」，剛於周一（5日）舉行啟用禮及步道體驗活動，冀透過大自然力量紓緩市民精神壓力。

「心寧步道」設於米埔自然保護區教育中心附近，全程設有7個靜觀練習點，包括靜心呼吸、觸感覺醒、放眼世界、耳聽八方、指尖探秘、漫步靜思及心存感恩，鼓勵參加者放慢腳步，透過當下的景物、聲音、氣味和觸感，建立覺察生活的習慣，並借助與大自然共鳴的力量，感受內心的寧靜，提升身心靈健康。

▲ 主禮嘉賓合照：(左起) 精神健康基金會副主席崔永豪醫生、精神健康基金會副主席黃敏信先生、主席劉英傑醫生、世界自然基金會香港分會營運總監梁志偉先生、教育總監梁恩銘先生

精神健康基金會主席劉英傑醫生認為都市人精神壓力大，不少人缺乏足夠途徑舒解壓力。他建議市民可透過在大自然中進行五感練習，釋放壓力，提升個人精神健康。

▲ 慧研雅集執行委員會會長朱凱婷小姐

負責項目的精神健康基金會副主席黃敏信先生指：「香港人很需要減壓，我們可善用香港美麗的大自然來調適自己的情緒。」而「心寧步道」的靜觀練習結合米埔自然保護區寧靜的大自然環境，助市民在自然中療癒心靈。

世界自然基金會香港分會教育總監梁恩銘先生表示米埔除了是雀鳥天堂外，亦是生物多樣性的寶地。他們於2023年底正式完成教育和遊客設施的提升工程，當中包括步道和教育中心等等，這些設施能夠讓大眾可以更加近距離、更容易和輕鬆地接觸自然環境。

▲ 參加者於5月5日率先體驗「心寧步道」，感受「心靈與自然共鳴」。

這條步道由不同捐助機構贊助，包括捷成集團慈善基金、李錦記家族基金、香港大塚製藥有限公司、美國輝瑞科研製藥有限公司、Race for Mind Wellness、慧妍雅集等（排名不分先後）。慧研雅集執行委員會會長朱凱婷小姐表示，「心寧步道」與他們機構的年度主題不謀而合，皆聚焦於精神健康，他們很高興可以參與其中。她續指， 這個大自然活動的對象的年齡層很廣，作為都市人，可以讓自己安靜下來，與大自然連繫，從而減壓。

▲ 「心寧步道」練習提示，參加者可掃瞄二維碼獲取練習資訊及分享體驗。

參加者可以透過自助形式參與步道的練習點，亦可跟隨導賞員的帶領，進行不同的靜觀練習。完成步道旅程後，參加者可透過 WhatsApp 與基金會分享當天的體會和感受。基金會將根據參加者的心聲和相片分享，製作專屬短片，並於數月後傳回，讓參加者重溫當天的感受。

精神健康基金會期望未來將「心寧步道」的概念推廣至社區，如有意體驗「心寧步道」，可向基金會查詢及報名。

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