流感疫苗｜港大研發出兩種減活流感活疫苗平台　可廣效預防人類及禽流感病毒亞型

港大醫學院研發出兩種減活流感活疫苗平台，特點分別為可增強接種疫苗的免疫反應及減慢病毒複製速度，並均能有效預防人類和禽流感病毒亞型，小鼠測試亦顯示接種後感染的存活率可達100%。團隊指，將展開臨床研究，並研究將兩種平台二合一，以互補長短，目標製作出具廣效性、能誘導長期免疫反應及呼吸道黏膜反應的噴鼻式疫苗，有望不用每年注射流感疫苗。

現時季節性流感疫苗難應對全球大流行威脅

現有的季節性流感疫苗僅針對三種選定的病毒株，且需每年更新，而此類疫苗也無法防範由動物流感病毒引起的人類感染，未能應對潛藏的全球大流行威脅。

由港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任、病毒學講座教授潘烈文領導的團隊，與免疫與感染研究中心合作研發出兩種疫苗平台。潘烈文指，人類體內天生對a-Gal有抗體，而a-1,3-半乳糖基轉酶會產生a-Gal，首個平台便是將a-1,3-半乳糖基轉酶植入人類流感病毒的基因組中，讓人類注射病毒、被病毒感染後，便能產生a-Gal抗原。

他指，人類天生的抗體，會認得感染a-Gel細胞，並將受感染的細胞及病毒比喻為「賊」，形容情況就如有一個賊在漆黑的環境下，隱藏在人群，團隊藉著幫賊「著一盞燈」，讓警察能更快及準確地將其揪出，即免疫細胞能更快及直接地發現受感染細胞，以致能產生更加好的免疫反應，如吞噬作用及調理作用等。

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新款疫苗平台有助抵禦多種甲型流感病毒亞型

實驗也顯示，加入a-1,3-半乳糖基轉梅後，病毒的繁殖速率及總量也較正常病毒低；此疫苗亦具有減毒特性，小鼠實驗中便顯示不具致病性，且接種有關疫苗的小鼠能產生強效的先天及適應性免疫反應，包括抗體及T細胞反應，有關反應能抵禦多種甲型流感病毒亞型，包括人類H1N1、H3N2及禽源性的H5N1病毒。感染有關病毒後，小鼠的存活率也達100%，相較無a-Gel抗體，但接種疫苗的40%高。

至於第二個平台，就是對人類流感病毒引入數百個沉默突變，改變其密碼子使用模式，讓其從人類流感病毒型轉變為禽流感病毒型，有關轉變能讓病毒在哺乳動物細胞中減毒，適合作為減活疫苗使用。

潘烈文解釋，人類流感及家禽流感病毒各自有不同密碼子使用偏好，舉例將禽流感病毒的偏好由雞，轉移到人病毒上，「一旦造了這個病毒後，在人當中，因為本身密碼子編號已轉為家禽，所以發覺人的細胞不是最舒適的環境，就生長得比較慢一點。」他形容，情況就如在北方生活的長毛狗，牠的長毛能夠保暖，但若將其放在赤道生活，其便會很不舒服，不能適應相關環境，以致生長不好。

相信可研發噴鼻式疫苗且毋須每年接種

港大醫學院公共衞生學院助理教授(研究) 錢永康補充，病毒自我複製需要產生新蛋白等，而有關蛋白由密碼子控制，透過改變病毒的密碼子使用偏好，能控制病毒繁殖；做法也是將流感病毒減弱，讓其能感染人或動物而不會致病，但能產生免疫反應。

他指，團隊已成功以不同人類流感病毒構建出多種減毒病毒，提到小鼠實驗顯示，接種疫苗後不會有病徵和體重減少，但能產生強效免疫保護，小鼠並獲得抵禦多種甲型流感病毒亞型感染的能力，如人類H1N1、H3N2及禽源性H5N1和H7N9流感病毒，感染後存活率能達100%，若無接種則大部分會死亡。而突變病毒也能在雞胚中有效複製，乎合現時疫苗生產製程。

潘烈文稱，會研究將兩種平台合二為一並互補長短，亦會展開臨床研究，有信心最終能研發出可在人體使用、可同時預防人類及禽流感亞型及誘導長期免疫反應的廣效性噴鼻式疫苗，相信成功研發後亦不需要每年接種。

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