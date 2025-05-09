乳癌治療新突破　新型生物導彈專攻惡性乳癌已納入病人安全網

本港每年有5,000多宗乳癌個案，並出現年輕化現象，所以定期進行乳房檢查，及早發現乳癌或其他乳科疾病為關鍵。「抗體藥物複合體」（ADC），專門針對侵略性高及難治的HER2型陽性乳癌，有助控制病情。該藥現時列入撒瑪利亞基金，為患病的基層家庭帶來好消息。

乳癌是本港女性常見的頭號癌症，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心指出，在2022年，本港有5,182宗女性乳癌新症，其中8.4%個案確診時已屬第4期，男性個案則另有26宗。

HER2型陽性乳癌擴散速度快、具侵略性

乳癌分為多個類型，包括荷爾蒙受體陽性乳癌、HER2（人類表皮生長因子受體2）型乳癌、三陰性乳癌等。治療方案，需視乎乳癌類型、期數、腫瘤大小、及有否擴散到淋巴或其他器官來決定。

其中HER2型乳癌佔整體個案約2成半，由於患者細胞有過量的HER2基因，製造了大量HER2蛋白，令細胞表面就像插滿天線一樣，當接收到生長因子的刺激，便會令癌細胞迅速生長。醫學界認為HER2型乳癌屬於比較棘手的腫瘤，因為其擴散速度快、頑強兼帶侵略性，故有關患者的存活率，會相比其他類型乳癌患者為低，其復發風險可高達3成。

針對晚期的HER2型乳癌患者，醫生會按照其過往的治療方法作考慮。根據美國國家綜合癌症網絡（NCCN）發佈的最新治療指引，建議晚期HER2型乳癌患者在一線治療時使用雙重標靶藥物及化療藥物「紫杉醇」。至於第二線治療，則建議使用「抗體藥物複合體」（Antibody-Drug Conjugate，簡稱ADC）藥物。

新一代藥物現已納入安全網可減輕病人經濟負擔

癌症治療發展一日千里，偶爾有新藥面世，為病人重燃希望。ADC是一種將標靶藥物及化療藥物二合為一的藥物，它透過標靶藥物，將化療藥物引導到HER2受體的癌細胞內，從而有精準地殺死癌細胞。近年ADC已發展出第二代藥物，能採用更多不同的化療藥物，以及內藏化療藥物，並有連鎖抗腫瘤效應，猶如導彈一樣，能夠攻擊鄰近的癌細胞（包括非HER2陽性的癌細胞），進一步提升療效。

過往，乳癌病人要使用ADC第二代藥物需自費購買，對於基層家庭或有經濟困難人士，未必負擔得到。該藥現已納入撒瑪利亞基金的計劃，成為安全網內藥物，符合特定臨床準則且通過經濟審查的乳癌患者可獲援助。欲了解關於藥物資助詳情，病人可自行向主診醫生查詢。

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