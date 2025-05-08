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毆鬥｜東涌下嶺皮村毆鬥案14人被捕　其中一人求醫時惹警方起疑當場被捕

港聞

發布時間： 2 小時前

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警方偵破一宗黑社會毆鬥案件，14人涉嫌「毆鬥」被捕。（曾秋文攝）

警方偵破一宗黑社會毆鬥案件，14人涉嫌「毆鬥」被捕。

新界南總區刑事部警司李木易今日（8日）表示，本月5日晚上10時30分警方接獲舉報，指在東涌下嶺皮村附近有10多人聚集，手持武器發生爭執和毆鬥，警員趕到現場後，涉案人士已逃離現場，在現場遺下打鬥痕跡，檢獲玻璃碎片及燃燒的痕跡，不排除有人曾拋擲燃燒彈。

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警方展開調查，翻查現場附近一帶的閉路電視錄影片段和情報搜集，迅速掌握案件的起因和部分涉案人士身份，調查顯示兩幫活躍在東涌的黑社會團夥因金錢糾紛引發爭執，在案發現場動武，最後演變成追集體打鬥。

警方其後展開行動，拘捕14名男子（17至51歲）涉嫌「毆鬥」，其中一名28歲男子事後到醫院求診，因傷勢可疑警方向其查詢，但該名男子隱瞞真相，故意誤導警員，聲稱是在其他地方造成傷勢，經調查後相信他涉及上述案件當場被捕，同涉「誤導警務人員」罪。

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