乳癌｜逾15%乳癌患者早期無硬塊　醫生列5大前兆2部位腫脹要留意

【乳癌／癌症／乳癌前兆／乳癌症狀】乳癌是本港女性最常見的癌症之一，近年甚至超越大腸癌，在本港10大癌症中排行第2。有醫生就指出，乳癌患者初期不一定會摸到硬塊，並列出5大乳癌前兆，提醒市民小心。

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台灣胸腔暨重症科醫生黃軒近日在其個人Facebook專頁發文，表示每次提到乳癌，大部分人第一時間聯想到的都是「摸到硬塊」，但其實乳癌的早期徵兆遠不止乳房硬塊，許多症狀若被忽略，待腫塊明顯出現時，病情往往已非早期。

他又列出以下5大乳癌先兆，提醒市民留意。

乳癌｜乳癌5大前兆

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1. 乳頭分泌物

不少女性以為只有哺乳期才會有分泌物，但事實上單側乳頭的非乳白色分泌物（尤其是血性或透明黏稠狀分泌物）都可能是乳癌的警號。他引述一項發表於《Springer Open》的研究，指出超過8成女性在一生中某個時刻，都有可能出現乳頭分泌物，而研究人員就發現，如果長期反覆出現分泌物，其中有高達23%的病例最終確診為惡性腫瘤。

2. 乳頭或乳暈出現變化

乳頭如出現「凹陷」或「牽引」現象，有可能代表腫瘤正在拉扯乳腺組織。另外，如發現乳頭或乳暈區域出現脫皮、潮紅，甚至濕疹狀變化（例如乳頭柏哲氏病），這些都有機會屬於乳癌在皮膚上的表現。有研究指出，這類症狀雖然想對少見，但一出現往往意味著乳癌已經影響皮膚層。

3. 乳房外觀變形或皮膚改變

若乳房出現表面凹凸不平、類似橙皮的變化，便代表皮下淋巴阻塞，可能與發炎性乳癌有關。這類乳癌的病程進展快速，需立即處理。一項發表於《CA癌症臨床雜誌》（CA Cancer J Clin）的研究就指出，發炎性乳癌患者常將這些症狀誤判為皮膚過敏，因而延誤就醫時機。

4. 腋下或鎖骨上淋巴結腫大

即使乳房觸感正常，一旦發現腋下或鎖骨上出現無痛的腫塊，就有可能是癌細胞已擴散到淋巴。一項發表於《Journal of Clinical Oncology》的研究顯示，約有20%的乳癌患者在初次診斷時已出現淋巴結異常。

5. 乳房不對稱或異常感覺

如果發現乳房長期出現體積改變、不對稱或持續性刺痛、灼熱等異常的感覺，都應該要提高警覺。一項發表於《Breast Cancer Research》的研究指出，「乳房不對稱」的變化，在乳癌患者中的發生率顯著高於健康人士。

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同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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乳癌｜預防乳癌4大飲食建議

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 減少使用富含Omega-6的植物油：如大豆沙律油、粟米油和葵花籽油 限制加工食品和油炸食品攝入 增加Omega-3脂肪酸來源：如中小型深海魚類、深海魚油、海藻油、亞麻籽，有助於抗發炎與調節平衡 平衡油脂攝取：癌症患者應在專業指導下調整飲食中的油脂攝取的來源與含量

資料來源：Facebook@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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