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親子好去處｜海盜與美人魚探險之旅　5月重啟合家歡航遊體驗

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

傳統紅帆船「張保仔」將於5月至11月期間，帶來人氣航遊體驗「海盜&美人魚探險之旅」，每逢周日啟航，專為合家歡聚而設，由海盜女王率領勇敢的小冒險家們，一同展開一場充滿樂趣和創意的航海歷險。

孩子們可投入一系列生動有趣的海洋主題遊戲及活動。

這段寫意航遊將由中環碼頭啟航，緩緩駛向擁有數百年歷史的海盜與水手天堂——鯉魚門，全程歷時約75分鐘。沿途維港兩岸旖旎風光盡收眼底，除提供絕佳的拍攝良機，也藉此記錄親子同遊的美好回憶。

別具魅力的海盜與美人魚朋友將於船上迎接一眾小冒險家，並帶領他們換上心愛的海洋角色服飾，踏進奇幻的海洋國度，於悠閒午後展開激發無限想像的重重挑戰。隨着「張保仔」揚帆出海，孩子們將可投入一系列生動有趣的海洋主題遊戲及活動，包括考驗海盜本領的升旗挑戰，以及以神話傳說為靈感的尋寶探險。透過藏寶圖指引，展開一場驚險刺激的冒險之旅，並將參與證書帶回家作紀念。

大人小朋友可隨着「張保仔」揚帆出海。

航程期間更可享用清新怡人的「魔法海水」飲品及無限量供應的香脆爆谷，每位小水手更可獲贈一份海盜或美人魚主題紀念品，延續冒險精神。

「海盜&美人魚探險之旅」逢周日11:30am-12:45pm啟航，2至11歲的兒童票價為$330，成人同行票價為$270，票價包括船上指定飲品乙杯。

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