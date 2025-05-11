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天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

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無開冷氣用電量達900度？專家揭冷氣機1模式狂食電！

天氣越來越熱，相信不少人已經開冷氣，但要小心冷氣「食電」，需繳交昂貴電費！近日有網民於社交平台分享電費單照片，指過去3個月既沒有開氣，家中也幾乎沒人，但卻使用了900度電，猜測「絕對有問題」後來他找來技工檢查，發現原來是冷氣機1個模式所導致，提醒大家要留意。

天價電費單｜網民震驚沒人開冷氣 用電量竟高達「900度」

該名台灣網民近日於threads上分享一張近期的電費單，指1月至3月家中幾乎沒有人，也沒有開冷氣，但卻用掉900度電。對此大為震驚的他又以往年舉例，「去年這時候家裏擠了5個人，天天在家工作，我24小時不出門，也才用掉1,018度。這絕對有問題！」

從樓主上載的電費單可見，計費期為1月17日至3月18日，而用電量為900度，電費則是台幣2409（約港幣615元）。

樓主後來找來台灣電力技工檢查有否出現「漏電」情況，技工檢查後並沒有「漏電」，「可是電流有點高，6A，這絕對不正常！」。為了找出原因，他們把電閘關掉，發現「兇手」是某品牌的冷氣機。

從樓主上載的電費單可見，計費期為1月17日至3月18日，而用電量為900度。（hawk_yang_@Threads）

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天價電費單｜冷氣機待機仍會耗電？

樓主指，該品牌的冷氣機在「待機」模式時，電流高達0.6A，而其他品牌的電流則只有0.02A，相差高達30倍。他又指待機0.6A的冷氣有4台，只要將迴路斷電，就減少掉0.2A的電流，還有一條延長線，拔掉後就可以再減少0.4A。

樓主將所有電路斷掉後，家裡的待機電流只剩約2A，當中包括正運轉的雪櫃和除濕機，對此事，他恍然：

有時候為了省電，與其忍耐不開冷氣，不如找出這些偷吃電的東西，效果應該會更好。接下來就觀察看看下一期賬單會是多少錢了。

同場加映：6招冷氣慳電慳錢法

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天價電費單｜網民好奇相關冷氣機品牌

帖文引來大批網民留言，不少人好奇是哪個品牌的冷氣機「想了解延長線跟冷氣的品牌+1」、「想知道哪牌冷氣」、「今年要買冷氣了，求求給一點點提示，第一個英文字母也好」。不過，樓主對此只回應「一分錢一分貨」，勸喻「要用好幾年的東西建議不要省」。

另外也有網民有同樣經歷，「4個大人的公寓住宅，連兩期1900度左右，找台電來測試電表，確認沒被偷接電，表也沒壞，整戶斷電看哪個電器狂吃電，最後發現是加壓馬達，洗澡6-7分鐘跳會一度電，瘋掉」。

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