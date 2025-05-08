地震先兆｜日本大地震7月恐臨？　青森縣驚聞「詭異地鳴」可能成因揭盅

【日本地震／青森地鳴／地震預言／我所看見的未來】日本青森縣津輕地區於上周六（3日）上午發生異常「地鳴」現象，引發當地居民高度關注。當地有氣象專家經過科學分析後指出，震動源頭並非來自地下，而是位於青森縣外海約數十公里的上空。

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日本地震｜震源確認在海上空 與地震無關

據《東奧日報》報道，京都大學防災研究所副教授山田真澄透過分析日本氣象廳、防災科技研究所及弘前大學等機構的地震計數據，發現震動於當日上午9時左右發生，並在24分鐘內以圓心狀向北海道及北東北地區擴散。經計算，震源位置推定為青森縣深浦海岸外海上空，從陸地觀測角度約30度仰角處，具體原因仍未明。

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針對可能成因，山田副教授提出科學假設：

高速移動物體產生的衝擊波 是主要候選原因，估算速度約為馬赫2（相當於超音速飛機）

是主要候選原因，估算速度約為馬赫2（相當於超音速飛機） 排除流星火球可能性，因其衝擊波速度通常更高

確認與岩木山火山活動無關，因火山噴發的震動擴散模式與此次現象不符

弘前市長櫻田宏在昨日（7日）的例行記者會上表示，已接獲許多市民反映不安情緒，要求專家盡快查明原因。該現象在社群平台X上引發熱議，部分民眾擔憂可能是地震前兆，但專家已明確排除此可能性。

此現象恰巧與知名動漫《進擊的巨人》中「地鳴」情節時間點相近，引發動漫迷的趣味聯想。不過山田副教授強調，目前仍需更多科學證據才能確定確切成因，研究團隊將持續追蹤分析。

日本地震｜末日預言漫畫引發恐慌

日本民衆的擔憂並非空穴來風。根據日本政府地震調查委員會今年1月15日公佈南海海槽大地震最新評估，南海海槽在今後30年內發生規模8至9級巨大地震的機率，已由原先推估的「70%至80%」提升至「約80%」（75%至82%）。曾精準預測311大地震並引發海嘯的日本漫畫家竜樹諒（龍樹諒），在著作《我所看見的未來》中預言，日本將於2025年7月5日早上5時發生劇烈地震，亞洲地區恐面臨巨大海嘯威脅。這讓日本近幾個月關於地震的傳聞不斷，人心惶惶。

▲ 《我所看見的未來》預言日本將會在7月5日發生災難級大地震。（網上圖片）

日本地震｜地震23項必備物品

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日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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