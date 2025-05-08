  • 27°C
香港時間：202558日 (四) 17:31

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地震先兆｜日本大地震7月恐臨？　青森縣驚聞「詭異地鳴」可能成因揭盅

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【日本地震／青森地鳴／地震預言／我所看見的未來】日本青森縣津輕地區於上周六（3日）上午發生異常「地鳴」現象，引發當地居民高度關注。當地有氣象專家經過科學分析後指出，震動源頭並非來自地下，而是位於青森縣外海約數十公里的上空。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

日本地震｜震源確認在海上空　與地震無關

據《東奧日報》報道，京都大學防災研究所副教授山田真澄透過分析日本氣象廳、防災科技研究所及弘前大學等機構的地震計數據，發現震動於當日上午9時左右發生，並在24分鐘內以圓心狀向北海道及北東北地區擴散。經計算，震源位置推定為青森縣深浦海岸外海上空，從陸地觀測角度約30度仰角處，具體原因仍未明。

點擊圖片放大
+4
+3

針對可能成因，山田副教授提出科學假設：

  • 高速移動物體產生的衝擊波是主要候選原因，估算速度約為馬赫2（相當於超音速飛機）
  • 排除流星火球可能性，因其衝擊波速度通常更高
  • 確認與岩木山火山活動無關，因火山噴發的震動擴散模式與此次現象不符

弘前市長櫻田宏在昨日（7日）的例行記者會上表示，已接獲許多市民反映不安情緒，要求專家盡快查明原因。該現象在社群平台X上引發熱議，部分民眾擔憂可能是地震前兆，但專家已明確排除此可能性。

此現象恰巧與知名動漫《進擊的巨人》中「地鳴」情節時間點相近，引發動漫迷的趣味聯想。不過山田副教授強調，目前仍需更多科學證據才能確定確切成因，研究團隊將持續追蹤分析。

日本地震｜末日預言漫畫引發恐慌

日本民衆的擔憂並非空穴來風。根據日本政府地震調查委員會今年1月15日公佈南海海槽大地震最新評估，南海海槽在今後30年內發生規模8至9級巨大地震的機率，已由原先推估的「70%至80%」提升至「約80%」（75%至82%）。曾精準預測311大地震並引發海嘯的日本漫畫家竜樹諒（龍樹諒），在著作《我所看見的未來》中預言，日本將於2025年7月5日早上5時發生劇烈地震，亞洲地區恐面臨巨大海嘯威脅。這讓日本近幾個月關於地震的傳聞不斷，人心惶惶。

《我所看見的未來》預言日本將會在7月5日發生災難級大地震。（網上圖片）

日本地震｜地震23項必備物品

點擊圖片放大
+23
+22

日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

點擊圖片放大
+5
+4

相關報道：

日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆 氣象台急回應

日本地震｜漫畫家預言7月將有大地震？ 日本1/3國土消失海嘯恐波及香港 專家分析香港地震風險

日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」 或引7級「首都直下地震」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
10:24 2024/08/12
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常
17:53 2024/08/13
日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常
日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動
10:23 2024/08/14
日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動
日本地震｜九州宮崎縣近海6.9級地震　「南海海槽大地震」會議結果出爐　氣象廳：未來一周或再有強震
10:38 2025/01/14
日本地震｜九州宮崎縣近海6.9級地震　「南海海槽大地震」會議結果出爐　氣象廳：未來一周或再有強震
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
19:12 2025/01/23
日本地震丨日本元旦7.6級地震一周年　一家10口妻兒全活埋53歲爸爸近況曝光
日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
12:29 2025/02/24
日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
14:34 2025/04/14
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常

你可能感興趣

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
10:24 2024/08/12
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常
17:53 2024/08/13
日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常
日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動
10:23 2024/08/14
日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動
健康問題 健康養生 青森 火山爆發 日本 地震

最高瀏覽

凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇