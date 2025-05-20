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AI學習利弊｜IB學生利用人工智能輔助備試　專家：過分依賴恐削思考能力

升學教育

發布時間： 12 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

IB學生利用AI輔助備試，宜巧妙運用免墮入誤區。

隨著人工智能（AI）技術的迅速發展，AI的應用無處不在。國際文憑課程（IB）的學生越來越多使用AI工具來輔助備試，從生成練習答案到分析文學作品。然而，學生使用AI應付練習，到底是利多於弊，還是存在隱憂呢？事實上AI對IB考生備試的影響，有其優勢，亦有潛在風險，關鍵在於學生怎樣「善用」這工具。

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用AI學IB利弊｜學生過度利用AI生成作業答案　違反IB學術誠信

AI工具為IB學生提供多方面的便利，尤其在高壓的學術環境中，部分AI工具能快速生成，針對特定知識點的練習題答案或範文，即時解答複雜的數學題，部分AI工具還能模擬考試情境，生成模擬試題或提供即時反饋，幫助學生適應考試節奏。

然而，過分依賴AI也可能對IB考生的應試能力造成負面影響。目前，許多學校使用專門工具檢測作業是否由AI生成，學生若利用AI生成作業答案或論文初稿，繞過自主思考過程，不僅容易在作業和考試中暴露知識漏洞，還可能違反IB的學術誠信原則，引發嚴重的誠信危機。

AI工具在IB備試中的應用是一把雙刃劍。（iStock圖片）

IB課程旨在培養學生的探究精神和解決問題的能力，但長期依賴AI可能削弱學生的獨立學習能力。例如，學生若直接使用AI生成TOK文章的論點或數學解題步驟，可能無法在考試中獨立應對挑戰。尤其在筆試環境中，學生無法使用AI，這將放大其知識和能力的短板。

同場加映：IB預科課程懶人包

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用AI學IB利弊｜如何善用AI工具

要讓AI成為備試的助力而非障礙，關鍵在於學生是否能負責任地使用這一工具。IB學生應在教師和學校的指導下，學會正確使用AI。例如，學生可利用AI生成練習題以操練答題能力，或用AI檢查自己撰寫的答案，但不應直接複製AI的輸出。在考前階段，學生應逐步減少對AI的依賴，以確保能在考試中獨立應對試題。

AI工具在IB備試中的應用是一把雙刃劍。一方面，它能提升學習效率、提供個性化支持並減輕壓力；另一方面，過分依賴AI可能削弱獨立思考能力，導致學生在考試中表現不佳。AI僅是工具，而非捷徑。唯有秉持學術誠信並付出個人努力，AI才能真正成為IB考生備試的助力。最終，在考場90至150分鐘的考試中，真正依靠批判性思考完成試題的，仍然只有學生自己。

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人

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