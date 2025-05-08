食用安全｜70歲李國麟搵命搏　挑戰食潮汕「生醃青龍蝦」　力讚好味：只在天上有！

【李國麟/潮汕生醃／生醃海鮮／寄生蟲】70歲前TVB藝人李國麟近年離巢後轉戰內地直播帶貨，其「搵命博」的作風令網民印象深刻，曾生飲溫泉水和吃「牛屎」火鍋，即使邊吃邊吐仍專業地稱讚美味。他近日在小紅書發布新影片，這次挑戰近期內地爆紅的潮汕生醃，品嚐生醃青龍蝦時雖然眉頭緊鎖，但仍高呼美味。

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李國麟在小紅書發布新影片提到，近日造訪潮汕，首餐就選擇了食潮汕生醃，並稱這道料理「最近很火」。畫面可見桌上擺滿7碟生醃海鮮，他一一介紹「螃蟹、鮑魚、生蠔、膏蟹、皮皮蝦、花螺和生蝦」，種類相當多元。

接著鏡頭聚焦到李國麟面前那盤生醃青龍蝦，他自誇「我很勇敢，生的讓我來嘗嘗」，隨後夾起一塊龍蝦肉，雖然面露難色，仍說著「嘗一嘗」並大口咬下。只見他吃得眉頭深鎖，卻不斷稱讚美味，更形容「這個東西只有在天上有，在地上就找不到，在海上才可以找得到的這麼好吃」。

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李國麟在影片欄中也留言表示，「有些人喜歡它，有些人也不喜歡它，反正我喜歡#值得為吃而去的小城 #潮汕生醃 #汕頭 #汕頭美食」。李國麟肯博肯捱，連網民都不禁提醒：「別吃那麼多，肚子真的會洩的」，李國麟則只回覆一個「笑到喊」的表情符號。另有人留言詢問「就想問一句，食完有無肚屙？」。

食用安全｜生吃水產的危害

根據本港食安中心指出，生的海產是高風險的生冷食物。生吃海產會有各種危害，包括微生物危害及寄生蟲。醃泡是把食物浸泡在調味液中以增添風味，但不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生，也不能殺死任何寄生蟲。基本上，醃泡無法取代徹底烹煮。

避免進食生或未煮熟的醃泡海產

生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲，而介貝類則較常受到有害細菌及病毒污染。有人為了保持螄蚶等介貝類的鮮嫩質感，只會將之略煮，但此舉無法殺死當中的食源性病原體，包括抗菌素耐藥性病原體。進食生或未煮熟的食物所存有的風險遠高於熟食。

同場加映｜7大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中7大高危食物，包括：

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食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本報訪問本港腸胃肝臟專科醫生張世華，他曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

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