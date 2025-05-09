恐怖情人丨遭45歲女友3度落老鼠藥 　24歲交流生中毒險死女友出庭拒認罪求精神鑑定

【老鼠藥／毒殺／澳洲交流生／恐怖情人】2023年4月，台灣一名45歲楊姓女子疑不堪分手打擊，涉嫌以老鼠藥毒害24歲的澳洲年輕男友，導致對方中毒險死。楊女事後遭台灣檢方以殺人未遂罪起訴，並具體求刑8年。周三（7日）她於台北法院應訊，除了拒絕認罪，亦要求進行精神鑑定。

綜合台灣傳媒報道，楊姓女子周三（7日）以連帽深色裝束，並用口罩遮蓋面容，到台北地方法院出庭。楊女當時由一名男親友陪同，面對現場記者的連番發問，如「開庭有準備什麼嗎？現在還是一樣主張無罪答辯嗎？」、「是不是連老公也痛下殺手呀？」，她均以默不作聲應對，只是急步上樓。

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法庭上，楊女拒絕認罪，堅稱無罪的她更要求法院安排精神鑑定，但遭檢察官反對，認為楊女案發前沒有精神科求醫紀錄，案發後才就診，動機可疑，因此檢方要求法官排除楊女案發後欠缺可信度的求醫病歷。

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根據庭上文件，楊女的英籍丈夫於2023年1月離世，當時45歲的她其後於網上認識24歲的受害人Alex Shorey，對方是來自澳洲赴台灣學中文的大學交流生。二人之後交往，不過鑑於經濟來源不穩，男方打算將原定9月返澳洲的行程，提前至4月成行，懷疑因此引起女方不滿，曾3次下手毒害男方。

即睇蛇蠍女友下毒及發現過程:

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蛇蠍女友早有「前科」

而當地警方亦查出楊女早有疑似「前科」，事源去年1月一名英籍男子來台尋找失聯多時的哥哥，警方追查後發現失蹤男子竟為楊女的前夫，去年初已經身亡，死因同是疑似老鼠藥中毒，不排除楊女以同樣手法殺害兩人，檢方另案偵辦中。

同場加映｜恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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