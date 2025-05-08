  • 27°C
香港時間：202558日 (四) 19:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海皇粥店結業｜工聯會收約百人求助欠薪逾300萬　批事出突然無通知期

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

海皇粥店在5月7日突然通知員工，公司在5月8日結業。（曾耀輝攝）

海皇粥店昨晚（7日）向員工發信，終止全部業務。工聯會的屬會飲食業職工總會指暫收到約100名職員求助，涉及拖欠薪金逾300萬元。議員批評沒有按《僱傭條例》給予通知期或代通知金，令員工陷入無助。

點擊圖片放大
+4
+3

工聯會立法會議員郭偉强和梁子穎表示，根據《僱傭條例》，僱主或僱員在終止僱傭合約時，須給予對方一般不少於7天的通知期，或代知金，僱主亦須預留充足的時間處理薪金結算、強積金供款及假期折算等事宜。他們認為海皇粥店作為大型連鎖企業，理應具備健全財務管理能力，而非匆忙宣佈全線結業，令大量員工陷入無助。

海皇粥店的結業聲明中，要求員工就法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問，向勞工處諮詢。工聯會認為企業未能主動承擔員工權益保障義務，形同將責任轉嫁政府與勞工自身，應予以譴責。

點擊圖片放大
+5
+4

工聯會屬會飲食業職工總會秘書長黃必文表示，海皇粥店有約100名員工被拖欠薪金，當中包括約20名外勞，總欠款暫已超過300萬元。黃必文指已收到約100名員工求員，亦引述員工指，由去年下半年開始，公司已出現不按時出糧，由去年11月起公司無供強積金。

工聯會呼籲工友將一切相關僱傭文件備存，包括僱傭合約、糧單或銀行月結單、強積金累算權益表、更表等。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮︱海皇粥店8個月連執5間　疑陷資金危機舊舖設備傢俱曾遭拍賣
11:51 2025/04/30
結業潮︱海皇粥店8個月連執5間　疑陷資金危機舊舖設備傢俱曾遭拍賣
海皇粥店結業｜昨突宣布即日起終止僱傭合約　街坊感不捨
今日 11:29
海皇粥店結業｜昨突宣布即日起終止僱傭合約　街坊感不捨
海皇粥店結業｜員工勞工處求助批公司推卸責任　供應商上門追數稱遭拖欠逾10萬
今日 13:56
海皇粥店結業｜員工勞工處求助批公司推卸責任　供應商上門追數稱遭拖欠逾10萬

你可能感興趣

結業潮︱海皇粥店8個月連執5間　疑陷資金危機舊舖設備傢俱曾遭拍賣
11:51 2025/04/30
結業潮︱海皇粥店8個月連執5間　疑陷資金危機舊舖設備傢俱曾遭拍賣
海皇粥店結業｜昨突宣布即日起終止僱傭合約　街坊感不捨
今日 11:29
海皇粥店結業｜昨突宣布即日起終止僱傭合約　街坊感不捨
海皇粥店結業｜員工勞工處求助批公司推卸責任　供應商上門追數稱遭拖欠逾10萬
今日 13:56
海皇粥店結業｜員工勞工處求助批公司推卸責任　供應商上門追數稱遭拖欠逾10萬
海皇粥店 僱傭條例 工聯會 結業 僱傭合約 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫