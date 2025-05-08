海皇粥店結業｜工聯會收約百人求助欠薪逾300萬　批事出突然無通知期

海皇粥店昨晚（7日）向員工發信，終止全部業務。工聯會的屬會飲食業職工總會指暫收到約100名職員求助，涉及拖欠薪金逾300萬元。議員批評沒有按《僱傭條例》給予通知期或代通知金，令員工陷入無助。

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工聯會立法會議員郭偉强和梁子穎表示，根據《僱傭條例》，僱主或僱員在終止僱傭合約時，須給予對方一般不少於7天的通知期，或代知金，僱主亦須預留充足的時間處理薪金結算、強積金供款及假期折算等事宜。他們認為海皇粥店作為大型連鎖企業，理應具備健全財務管理能力，而非匆忙宣佈全線結業，令大量員工陷入無助。

海皇粥店的結業聲明中，要求員工就法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問，向勞工處諮詢。工聯會認為企業未能主動承擔員工權益保障義務，形同將責任轉嫁政府與勞工自身，應予以譴責。

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工聯會屬會飲食業職工總會秘書長黃必文表示，海皇粥店有約100名員工被拖欠薪金，當中包括約20名外勞，總欠款暫已超過300萬元。黃必文指已收到約100名員工求員，亦引述員工指，由去年下半年開始，公司已出現不按時出糧，由去年11月起公司無供強積金。

工聯會呼籲工友將一切相關僱傭文件備存，包括僱傭合約、糧單或銀行月結單、強積金累算權益表、更表等。

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