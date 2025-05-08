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立法會｜立法會擴建工程竣工　「立」字五色變幻未見黃色　秘書處咁解釋

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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立法會擴建工程竣工，「立」字五色變幻未見黃色。

歷時3年的立法會擴建工程，今日（8日）正式竣工。行政長官李家超、立法會主席梁君彥主持亮燈儀式，招牌「立」字五色變幻、惟不見黃色。

梁君彥表示，立法會大樓是本港首個採用組裝合成法，在原有樓層上進行擴建的公共建築物。

立法會｜提前數月竣工  梁君彥：3年工程困難重重

梁君彥致辭時表示，3年工程期間遇到重重困難，既要確保立法會如常運作，又須克服工地漏水、施工噪音及空氣污染等問題對議員和職員的影響。

他表示，整個擴建工程實為一個不斷解決問題、預防問題的過程，需「識變、應變、求變」；最終主體工程不僅安全穩妥完成，較原計劃更提前數月竣工，使全體議員和秘書處職員得以在同一屋簷下工作，顯著提升工作效率。

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立法會｜梁君彥：象徵立會五光十色、持續發光發熱 

隨後，李家超主持亮燈儀式，立法會招牌「立」字呈現出紅、綠、藍、紫、青5種顏色，但未見黃色。梁君彥指，外牆設置的巨型藝術裝置配備燈光系統，可呈現多彩視覺效果，象徵立法會五光十色、持續發光發熱。

至於為何沒有黃色，立法會秘書處表示，燈光顏色由承辦商提供，秘書處最終選用了5款最鮮豔的顏色，力求在夜晚取得最佳效果。

至於原本以黃色為底色的立法會會徽，亦將會繼續沿用。秘書處指，不同場合使用的會徽顏色有不同，主要是基於設計考慮，例如大樓外牆的會徽自大樓2011年啟用至今，一直使用白色；而紀念品上的會徽則會根據產品特性搭配不同顏色。

此外，李家超、梁君彥等前往11樓空中花園進行植樹儀式。梁君彥致辭時提及，他們將共同栽種兩棵寓意吉祥與堅毅的羅漢松，象徵行政立法機關攜手合作，為香港創造更美好未來。

立法會｜李家超：「立」字亮燈象徵立法會發光發亮、多元共融

李家超在社交平台發文指，「立」字徽號的亮燈，象徵立法會發光發亮、多元共融 ，與政府繼續攜手合作，為香港實現良政善治共同努力；兩棵羅漢松寓意吉祥、安康、長青、聚財，象徵行政立法齊心共同建設美好香港，為香港經濟注入新動力。

立法會｜原估計花11.7億  後追加3.9億元撥款   

翻查資料，建築署最早估計擴建工程費用爲11.7億，相關撥款2021年9月獲財會通過；次年6月又追加3.9億元撥款，工程造價預算總計約15.6億元。

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