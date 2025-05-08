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私營醫療收費｜調查：私家醫生收費年通脹高達6%　非專科醫生門診診金中位數400元

港聞

發布時間： 2 小時前

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醫生收費7年間全而上升，漲幅大多在20%至50%區間，相當於年通脹率2.6%至6%。（曾耀輝攝）

私營醫療服務收費披露方式擬納入政府規管，有調查亦揭私家醫生收費7年間全面上升，升幅大多介乎20%至50%區間，即相當於年通脹率最高為6%，有立法會議員形容情況值得關注。

立法會醫療衞生界議員林哲玄在今年3至4月期間向全港醫生發出問卷調查，共發出逾1.6萬份問卷，截至4月24日僅收回問卷796份，回收率不足5%，其中符合私人執業條件可進行分析為512份，約四分之三為專科醫生，四分之一為非專科醫生。

與2018年香港醫學會所作的同類調查相比，最新調查發現私家醫生收費7年間全面上升，升幅多數介乎20%至50%，相當於年通脹率2.6%至6%。升幅最大的是外科醫生中型手術收費，中位數為3萬元，與2018年調查的2萬元相比，7年間上升50%。

私家門診收費方面，由非專科醫生提供的普通科門診診金中位數為400元，若計及專科醫生提供的普通科門診服務，診金中位數則為420元，後者與2018年的300元相比上升40%，相當於年通脹率5%；專科門診診金中位數則為540元，7年間上漲25%，相當於年通脹率3.2%。

調查亦發現市場上「大腸鏡連息肉切除套餐」收費中位數是1.2萬元，與第90個百分位數字2.2萬元相差達80%。林哲玄解釋，自由市場出現收費差異可以理解，形容部分醫生做的是「街坊客」，部分或是住頭等病房，但差距越大，價格透明度的需要自然愈高，以便患者知情地作出明智選擇。

另外，調查顯示，私家醫生在慢性疾病共同治理先導計劃參與率偏低。林哲玄指，除了受調查人數限制外，上述計劃較新，以及計劃系統有改善空間也是影響原因，不少醫生對計劃處於觀望階段。他認為計劃資助額亦是業界考量原因之一，雖然資助額與門診收費僅相差幾十元，但家庭醫生收入受病人數量影響，故形容對醫生而言仍是「大數」。

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手術 醫生 林哲玄

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