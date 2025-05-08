關稅戰｜李慧琼呼籲巴拿馬港口買賣停止　鄧飛關注倘港大學被制裁有否「Plan B」應對

美國總統特朗普向全球發動的「關稅戰」，立法會今日通過「堅定團結迎抗關稅貿易戰」的無約束力議員議案，大部分議員均沒有提及長和賣港口交易，多議員冀港府做好中概股回流準備，及應加緊搶美國華裔科學家。

財庫局：港交所和證監會會為希望回流中概股提供指引與協助

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，因應最新變化，港交所和證監會會為希望回流來港上市的中概股提供適當的指引與協助，讓香港成為它們首選的上市地。有關具體措施會因應具體情況調整，務必切合實際需要。

商經局：目前正進行向世貿組織提出申訴的部署和按步推進工作

商務及經濟發展局副局長陳百里指，美國的做法嚴重違反世貿組織規則，美國不再奉行自由貿易，並肆意破壞國際貿易秩序，擾亂全球供應鏈。特區政府已決定就事件向世貿組織提出申訴，目前正進行部署和按步推進相關工作。

立法會今日大會討論「堅定團結迎抗關稅貿易戰，強化香港國際窗口效能」議案，有35位議員發言，大部分議員均沒有提及長和賣港口交易，只有個別點名提及巴拿馬港口交易，或不點名促商人營商時不要漠視國家民族大義和國民利益。議案由選委界馬逢國提出，經商界(第三)嚴剛和選委界蘇長榮修正後，獲舉手通過。

本身是全國人大常委的民建聯李慧琼說，作為愛國愛港核心力量，要作好中美長期關係緊張準備，同時要盡己所能，除了政府，都要上思考自己可以貢獻甚麼力量，

對一切破壞國家行為亦要叫停，再次呼籲，希望一些巴拿馬港口買賣，中止、停止一切對國家不利交易，團結一致迎戰貿易戰。

黃國：港企必須樹立大局觀念 行錯路就應該臨崖勒馬

工聯會黃國指，港企必須樹立大局觀念，自覺維護國家安全，短視交易，見利忘義，只會禍害自身長遠發展，行錯路就應該臨崖勒馬、回頭是岸，而不是一錯到底。他強調，愛國者留芳百世，賣國者遺臭萬年，要挺直民族脊樑，力抗威迫利誘。

馬逢國：商人營商時不要漠視國家民族大義 尤其在大是大非議題

馬逢國認為，商人逐利可理解，誠懇希望商界人士營商時不要漠視國家民族大義和國民利益，尤其在大是大非的議題上，並呼籲各界人士響應支持特區政府凝聚團結社會各界，以堅定不移的態度，去迎抗美國的霸道欺凌，以更有力的實際行動，建設香港、貢獻國家。

陳振英：港元匯率無可避免會有比較大波動 港府必要時要採果斷金融手段

金融方面，金融界陳振英說，貿易戰加劇全球金融市場不確定性，香港作為高度開放經濟體，資本市場、港元匯率都不可避免，會有比較大波動，特區政府應該密切關注金融市場變化，必要時採取果斷金融手段，穩定市場信心。

譚岳衡：香港要做好中概股回流準備

選委界譚岳衡指，金融面臨著美國中概股回流香港的機會，香港要通過制度創新，科技賦能和生態的優化，做好中概股的回流的準備，逐步從香港仲介型市場轉向全球資本配置樞紐這個方向的轉變。選委界陳月明說，證監會和港交所應盡力爭取、協助美國的中概股回流香港，根本增強香港資本市場的競爭力和吸引力。

黃錦輝：港府應加緊搶美國華裔科學家

人才方面，選委界黃錦輝倡，特朗普政府對華裔科學家不友善， 而且大幅削減研究經費和裁員，法國已經開立專門項目吸納美國科學家，特區政府亦應加緊搶人才，尤其是美國華裔科學家。選委界鄧飛關注，美國一定會採取措施阻止人才來香港， 若果美國針對香港大學作出制裁，香港有否「plan b」，美國接踵而來的制裁。

陳浩濂指，證監會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。

商經局：近年透過高端人才通行證計劃等一系列措施 吸引和便利世界各地人才

在吸引美國科技人才方面，陳百里指，近年政府透過高端人才通行證計劃等一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才，包括創新科技人才來港發展。 與此同時，政府一直「以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才」，為在港、來港的創科人才提供更多優質就業職位和發展機遇，匯聚全球創科英才，舉例來說，香港的國際科研旗艦－－InnoHK創新香港研發平台已匯聚本地和全球各地約2500名科研人員，進行國際研發。

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