汪小菲現任太太｜汪小菲馬筱梅婚禮倒數9天　Mandy被曝同時與4男交往：原來是時間管理大師

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 馬筱梅 / 出軌】大S徐熙媛前夫汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）於去年在內地登記結婚；計劃於今年5月17日舉辦婚禮。

然而，就在婚禮將近之際，馬筱梅前夫鄭揚融（Robert）突然在微博連發多篇帖文「炮轟」Mandy在與自己婚姻存續期間出軌。隨後，內地網民更整理出她疑出軌3人，同時與4名男性交往的時間線，至其是「時間管理大師」；更有大量疑似Mandy20歲拍攝的大尺度照片流出。

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汪小菲現任太太｜前夫爆料Mandy婚內出軌

馬筱梅前夫Rober連日來在微博發帖爆料，據他公開的聊天記錄顯示，有物業管理人員和鄰居指認，稱Mandy稱Rober出國期間曾多次帶不同男性回家，因「叫床聲過大」引發投訴；Robert還指受到馬筱梅方的威脅恐嚇、網暴及刪文等方式壓制相關爆料。

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汪小菲現任太太｜網民整理Mandy同時交往4男時間線

有內地網民順著馬筱梅前夫的爆料，找出了她婚內出軌的證據，並整理出她在上一段婚姻中劈腿3名男子，同時與4人保持交往的時間線，網民形容Mandy「原來是時間管理大師」：

Mandy2016年1月和前夫（鄭揚融）官宣戀愛，2018年10月辦婚禮，2022年6月打離婚官司；

2020年8月，Mandy卻和一名「婚紗男」出現拍攝婚紗的影片；

同年10月，朋友po聚餐照還標記兩人，寫下「感謝小情侶們」；

其間又還有穿插和房仲男、數字男交往。

另外，還有網民挖出疑似馬筱梅20歲時拍攝的3,000張身著比堅尼的大尺度性感照片，一時間有關她承載澳門「下海」的傳聞四起；據台媒報導，Mandy回應稱已交由律師處理，準備提告。

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汪小菲現任太太｜汪小菲夫婦峇里島度假 似未受影響

不過，有記者向汪小菲友人求證他對於太太近期遭網絡爆黑料適合反應，對方透露「他們互動一切正常」；而Mandy近期在IG顯示動態分享正與汪小菲在海島度假，似乎未受近期爭議影響。

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