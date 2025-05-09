親子收納｜家長替子女整理房間惹反效果？　收納師教設立親子合作3大步驟

【家居收納法/收納師/親子收納】相信許多父母都經歷過這樣的場景，剛幫孩子整理好的房間，不到三天又恢復成「災難現場」。於是，收納成了親子之間的拉鋸戰。父母疲於收拾，孩子卻無動於衷。但問題真的只是孩子懶散或不愛整潔嗎？

▲ 整理收納師賴淑雯Suki（TOPick記者攝）

整理收納師賴淑雯（Suki）指出，或許家長該思考的是收納的本質，不是「把東西藏起來」，而是「讓生活更流暢」；而親子收納的核心，不是「要求服從」，而是「共同參與」。父母有否想過，為什麼「幫孩子收」反而讓問題更嚴重？

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親子收納｜家長習慣替孩子整理房間帶來反效果

許多家長習慣替孩子整理房間，認為這樣更省時、更有效率。但這種做法往往帶來反效果：

1. 孩子失去自主權：當父母決定所有物品的去留，孩子會覺得「這不是我的事」。

2. 標準不一致：大人眼中的整齊，可能讓孩子找不到東西，反而更抗拒收納。

3. 錯失學習機會：收納其實是「決策訓練」，若總是代勞，孩子就少了練習分類、取捨的機會。

與其單方面要求孩子「保持整潔」，不如把收納變成「親子合作儀式」，讓整理不再是命令，而是共同經營生活的方式。

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親子收納｜親子收納3步驟：從對立走向合作

1. 啟動期：用「提問」代替命令

不要說：「快點收好！不然我全部丟掉！」，而是說：「你覺得玩具怎麼放，下次會更容易找到？」

2. 執行期：讓孩子掌握「選擇權」

準備三個箱子或籃子，和孩子一起決定物品的去留：

保留箱：最喜歡、最常用的東西，由孩子自己決定擺放位置。

猶豫箱：暫時不確定要不要留的物品，約定一個月後再檢視。

捐贈箱：引導孩子思考：「如果送給其他小朋友，他們會開心嗎？」

這個過程不僅培養孩子的判斷力，也讓他們學會珍惜與分享。

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3. 維護期：建立「日常收納小儀式」

與其期待孩子突然變得愛整潔，不如建立簡單的日常習慣：

5分鐘魔法時間：每天睡前，一起花5分鐘快速歸位物品，搭配音樂或計時增加趣味性。

定期檢視：每個月選一天，親子一起檢視物品是否需要調整，讓收納成為動態的過程，而非一次性的任務。

下一次，當你看著孩子的房間嘆氣時，不妨換個角度思考：這不是「收拾爛攤子」的機會，而是「陪伴孩子成長」的時刻，祝福你找到和孩子更好的溝通方法。

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