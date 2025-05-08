5.8 世界卵巢癌日｜19歲少女腰圍變粗+咳嗽求醫驚揭患卵巢癌　醫生列7大異常警號

【世界卵巢癌日/ 卵巢癌/ 癌症/ 變肥/ 咳嗽】卵巢癌在本港女性最常見癌症中排第6位，過去10年發病率及死亡率皆呈上升趨勢，不容忽視。內地曾有一名19歲少女因腰圍變粗誤以為自己變胖，之後出現咳嗽求醫，結果竟確診患上卵巢癌；有醫生就指出，卵巢癌的死亡率屬婦科腫瘤中最高一種，並列出7大異常警號，提醒市民留意。

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綜合內媒及《央視新聞》報道，上海復旦大學附屬腫瘤醫院腫瘤婦科主任醫生吳小華分享上述病例，表示該名少女在大學一年級寒假回家時，向媽媽透露覺得自己變肥，並在一周後出現咳嗽不適症狀；她隨後求醫，不料卻確診患上4期卵巢癌。他又分享另一宗病例，指一名60歲老師原本剛退休3個月，正享受退休生活，卻發現胃口變差、腹圍增粗。該名最初以為自己只是變肥，結果求醫後發現患上卵巢癌，且癌細胞已轉移到鎖骨。

對此，吳小華表示上述兩位病人皆是患上「婦科腫瘤之王」 卵巢癌，並以「3個70%」來形容此病；其一，由於卵巢癌初期沒有明顯症狀，因此70%患者在發現時已屬晚期；其二，有70%患者經治療後，兩年內仍會復發；其三則是70%會在五年內去世。他指出：

卵巢癌是一種令全球婦瘤科醫生頭痛的疾病。卵巢癌五年存活率，在美國約為43%，在日本為45%，但在中國可達50.5%。

他續指，卵巢癌患者初期沒有明顯症狀，僅可能出現胃口不佳、腹部脹痛、食慾不振等症狀，患者往往誤以為是消化內科、泌尿科問題而未能及時發現，最終被確診為惡性腫瘤恐已為時已晚。吳小華引用數據，指出中國每年的卵巢癌新症個案超過6萬，死亡人數則為3.3萬人，相較於乳癌、子宮體癌、子宮頸癌，死亡率高出許多。

卵巢癌｜卵巢癌3大預防方法

那麼，市民可以如何預防卵巢癌？吳小華就表示，內地曾於2014年對大約1,000名卵巢癌患者檢查，結果發現當中有28.45%是BRCA（乳癌易感基因）突變，證明卵巢癌與遺傳相關。想要及早預防患病，可做足以下3大預防方法：

及時做基因檢測：有家族病史人士，可及時做基因檢測，預防治療，降低患病風險。

未生育、不育者、子宮內膜異位症病史人士：相關人士建議每年進行身體檢查。

使用荷爾蒙替代治療者：曾使用荷爾蒙替代治療人士亦應要注意，定期進行身體檢查。

卵巢癌｜卵巢癌7大警號

如想獲得較高的生存率，則需要進行徹底的手術。大量數據顯示：手術切得越乾淨，病人存活時間越長，而後期積極化療、維持治療，亦是治癒基礎。吳小華提醒，由於卵巢癌症狀並不明顯，因此身體出現以下7大異常警號時，應要及早警惕：

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內地廣東省湛江市一名23歲女老師在就業前體檢，不料卻確診卵巢癌末期。她之後在抖音發佈抗癌影片，記錄抗癌生活。在其中一段影片中，她列出了確診卵巢癌前出現的症狀，提醒女孩子們要多關注身體的異常徵兆。

她表示，最先發現是自己的消化道出問題，包括尿頻尿急、腹脹。在2024年1月份，她發現自己經期時劇痛，吃止痛藥也無效止痛；2月份時出現腹瀉，3月份卻又突然便秘。此外，她還突然變瘦，「瘦了十幾斤」。在考取教師資格證期間，四肢又突然出現紅疹。

同年5月底，她開始上吐下瀉，當月經期第三天，突然發現腹部有硬塊，但她並沒在意。由於正值體檢，醫生起初還以為是腸梗阻，做了腸鏡和胃鏡檢查；但隨著檢查的深入，她最終被確診為卵巢癌。

同場加映｜8大經期不適及早求醫

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卵巢癌｜卵巢癌7類高危人士 + 4大常見徵狀

根據香港癌症資料統計中心資料，本港在2022年共錄得603宗卵巢及腹膜癌新症，並在2023年錄得276宗死亡個案，成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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此外，雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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