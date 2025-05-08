海皇粥店結業｜勞工處接逾80名員工求助　涉及款項800多萬元

海皇粥店昨晚（7日）向員工發信宣布終止全部業務。勞工處表示，已接獲80多名海皇的僱員求助，追討金額為800多萬元。

勞工處今日（8日）傍晚回覆本報查詢時表示，已接獲逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬。處方稱會積極跟進事件，並已聯絡並敦促海皇粥店管理層配合勞工處妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。

勞工處呼籲其他海皇粥店僱員，盡快到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，以獲得適切協助。

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勞工處又表示，根據《僱傭條例》，僱主必須在僱傭合約終止後的7天內支付終止僱傭合約的款項，如發現有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，會進行刑事調查及提出檢控。

海皇粥店在結業聲明中，要求員工就法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問，向勞工處諮詢。工聯會認為企業未能主動承擔員工權益保障義務，形同將責任轉嫁政府與勞工自身，應予以譴責。

而工聯會屬下的飲食業職工總會今午表示暫收到約100名職員求助，涉及拖欠薪金逾300萬元。

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