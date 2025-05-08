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海外法官｜新西蘭最高法院前常任法官楊偉廉獲推薦任終院非常任法官　特首已接納推薦

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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楊偉廉獲任命後，終審法院海外非常任法官，會由目前五名增加至六名。(資料圖片)

特首李家超已接納司法人員推薦委員會就任命新西蘭前最高法院常任法官楊偉廉，為終審法院海外非常任法官的推薦，並會在徵得立法會同意後任命。楊偉廉獲任命後，終審法院海外非常任法官，會由目前五名增加至六名。

李家超：顯示外界對香港特區司法制度高度信心

李家超表示：

這些具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特別行政區司法機構的獨立性。他們的參與顯示外界對香港特區司法制度的高度信心，並讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。我相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官將繼續是香港特區司法制度的獨特優勢。

海外非常任法官將由五名增加至六名

終審法院首席法官張舉能歡迎行政長官接納司法人員推薦委員會就任命楊偉廉爵士為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦。終審法院首席法官知悉政府將會就這項推薦任命徵求立法會同意。

楊偉廉獲任命後，終審法院海外非常任法官，會由目前五名增加至六名，將包括來自英國、澳洲及新西蘭的法官。

楊偉廉於1997年12月就任新西蘭高等法院法官，至2004年獲任命為上訴法庭法官，並於2006年出任該庭庭長。2010年，他晉升至新西蘭最高法院（即新西蘭的最終上訴法院），並在該院擔任常任法官直至2022年4月（年屆法定退休年齡），其後續以署任法官身分留任兩年。 他自退休離任新西蘭最高法院常任法官後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官。

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