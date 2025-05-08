特首智囊｜特首政策組邀專家商香港高等教育及科技發展

特首政策組今日（8日）舉行 「與專家有約」研討會，聚焦主題「教育、科技、人才一體化政策下香港高等教育及科技的發展趨勢」，邀請香港基本法委員會副主任黃玉山擔任主講嘉賓，近20位專家組成員建言獻策。

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特首政策組組長黃元山在社交平台發文指，中央國務院於2025年1月發布的《教育強國建設規劃綱要（2024–2035年）》，明確提出要構建教育科技人才一體統籌推進機制；而二十屆三中全會提到支持香港打造國際高端人才集聚高地。他稱特首政策組一直進行相關研究，包括跟中央部委聯合開展研究。

黃玉山倡容小部分教授及科研人員從事商業性研發活動

他透露，黃玉山在會上拋出多個討論問題，包括香港高等教育院校如何配合「教育、科技、人才一體化」的國家發展策略等，並提出大學可容許及鼓勵小部分教授及科研人員直接從事商業性的研發活動。



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