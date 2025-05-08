天氣｜天文台預計母親節初時有幾陣驟雨　早上天氣稍涼

近日天氣間中有雨，天文台表示，預料周六（10日）晚上氣溫開始下降，母親節（11日）當日初時有幾陣驟雨，早上稍涼。

天文台發表《天氣隨筆》，表示現時位於華中的低壓槽，明日（9日）稍後靠近華南沿岸，預料明日日間天氣雖然炎熱，但隨着低壓槽移近本港，下午天氣會轉趨不穩定，廣東一帶明日稍後會出現狂風雷暴。

天文台預計，到周六（10日）會有冷空氣向華南擴展，加上高空西風槽幫助對流發展，以及良好的水汽輸送，華南沿岸將有驟雨和雷暴，部分地區雨勢有時頗大。不過，不同電腦預報模式對珠江口受大雨影響的時間和位置，仍有分歧。天文台又預計，周六的華南北部有機會有冷鋒發展。

至於母親節當日，天文台預計初時有幾陣驟雨，但綜合各電腦模式預測，驟雨減少的時間有不確定性，若降雨持續較長時間，周日早上氣溫會更低。

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周五起有五月天演唱會 啟德體育園提醒勿帶長傘入場

另外，五月天香港演唱會將在明天（9日）至周日（11日）和13日舉行。啟德體育園提醒觀眾，不能攜帶長傘進入場內；若演唱會當晚有雨，應穿着輕便裝束入場，以及預留更多時間進行安檢。體育園又指，由於未來數日有機會有雨，加上入場時間屬繁忙時段，建議觀眾乘搭公共交通工具前往場館。

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