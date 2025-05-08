羅淑佩預告有備受期待歌手將來港開騷　早前訪問露玄機？

繼Coldplay後，五月天、林俊傑等巨星將輪番在港開騷，但文化體育及旅遊局局長羅淑佩再預告，將會有備受期待的歌手來港開騷，不過她「大賣關子」，稱由於主辦單位尚未公布，故未能公開。

羅淑佩接受外媒訪問，被問到會否效法新加坡獨家辦巨星個唱，她說，政府針對大型活動有不同資助，申請程序透明，每個地方都有獨特吸引力，以往香港欠缺合適場館，故無法舉辦大型演唱會，現時新落成的啟德體育園，可以容納5萬人，亦已成功舉辦兩場大型演唱會。她又提到，早前Cold play演唱會，約19萬人入場，其中6成為旅客。

早前曾公開邀請周深來港開演唱會

雖然今次羅淑佩大賣關子，但她早前接受內媒訪問或露玄機？她早前曾公開邀請內地歌手周深來港開演唱會，她當時說，看過一次周深，就被周深吸引，「周深我們等着你。」

談上任前發生的美斯「失場事件」 羅淑佩：當時有買飛感相當失望

羅淑佩談到，上任前發生的阿根廷球王美斯「失場事件」，說她當時是也有買飛入場，她感到相當失望，因為美斯是當時球隊的唯一球星，香港球迷及來港的球迷均感到失望。她說，為了防止同類事件再發生，未來會邀請有質素的球隊來香港，不會單單依賴一個球星。同時，她說，政府亦要盡量安排協助有意來港的單位。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】