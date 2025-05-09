新建迪士尼｜全球第7座迪士尼樂園竟選址呢個國家　網民疑惑：公主可能由頭包到落腳？

【迪士尼樂園全球/迪士尼樂園有幾座】繼上海迪士尼樂園於2016年開幕後，再有新迪士尼啦！華特迪士尼（Walt Disney）宣布，將首次進軍中東地區，計劃在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）海邊，建造第7座主題樂園度假村，期望吸引來自中東、非洲、印度、亞洲、歐洲等的旅客。

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全球迪士尼樂園｜新建樂園將提供主題住宿餐飲

全球首座迪士尼樂園於1955年，在美國加州開幕，其餘5座分別位於美國奧蘭多、日本東京、法國巴黎、香港和上海。迪士尼早前已公布，今年首季營業額較去年同期強勁增長，因此再下一城宣布新喜訊。

第7座新樂園將建在阿布扎比的亞斯島（Yas Island），華特迪士尼公司執行長羅伯特指，選址阿布扎比因其文化底蘊深厚，欣賞他們的藝術和創造力，屆時新樂園將提供標誌性的迪士尼娛樂、主題住宿、餐飲和零售體驗。而新樂園會與阿聯酋知名企業Miral合作，Miral負責全面開發和建造，迪士尼則在設計及監督營運方面著手，期望吸引來自中東、非洲、印度、亞洲、歐洲等全球旅客，但未有公布落成及開幕年份。

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全球迪士尼樂園｜阿布扎比夏季氣溫40度以上

阿布扎比是阿拉伯聯合大公國（UAE）的首都，也是阿布扎比酋長國的首府，位於波斯灣沿岸，是該國最大的酋長國，佔全國面積約85%。阿布扎比擁有全球第五大石油蘊藏量，石油產業是其經濟的主要支柱，憑藉豐富的石油資源，阿布扎比成為阿聯酋的政治、工業、文化和商業中心，並佔全國經濟總量的三分之二。

阿布扎比擁有世界級博物館，如阿布扎比羅浮宮、即將開幕的阿布扎比古根海姆博物館等，旅遊及經濟環境在國際首屈一指，因此亦是全球外派人士生活成本最高的城市之一。阿布扎比屬於沙漠氣候，全年陽光充足，夏季炎熱乾燥，氣溫可達攝氏40度以上。

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全球迪士尼樂園｜網民笑指：會係全球首個室內冷氣樂園？

對於迪士尼將有新樂園，不少網民表示興奮，卻擔心阿布扎比位於中東地區，夏季氣溫遠比香港高，即使冬季都是稍涼而已，「4x度點著公仔人衫？」、「會唔會係全球第一個室內全冷氣迪士尼樂園？」、「中東咁有$$，點會俾富豪仔女日曬雨淋，可能好似啟德咁有個天幕」。

對於阿拉伯國家有不少風俗及禁忌，例如在公共地方公開接吻都是違法，女性需要穿著傳統服飾罩袍，即寬鬆黑色拖地大衣，從肩膀到腳被包裹得密密實實。有幽默的網民就擔心，屆時會看不見迪士尼樂園公主的真身，「公主要由頭包到落腳嗎？」、「米奇米妮未結婚唔俾kiss」、「米奇老鼠包咗頭，咁個耳仔仲聽唔聽到嘢？」。



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