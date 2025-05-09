東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛

【東張西望 / 澳門 / 李旻芳】TVB節目《東張西望》在昨晚（5 月8日）播出的報道講一名65歲住在澳門的陳女士獨力養大兒子，更花一生積蓄幫兒子買樓圓置業夢，可是最後竟被兒子趕出家門。

陳女士在兒子5歲時因與丈夫離婚，所以她當年獨力養大兒子，為賺錢養家從事多個行業曾在酒樓、賭場等地方工作，僅幾千元的收入在每月繳付房租及生活費後已所剩無幾。終於捱大兒子，他在畢業後在律師行工作，每月給予3000元作家用。

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▲ 陳女士接受《東張西望》主持李旻芳訪問。

東張西望︱被指游手好閒

後來兒子成家立室，陳女士以為可以安享晚年，無奈卻是另一不幸的開始。陳女士接受《東張西望》主持李旻芳訪問表示，在2018年兒子想買樓結婚，但不夠錢付首期，於是她用盡積蓄幫忙，回憶稱：「他說還差30萬左右，我就湊夠了30萬，叫新抱一起去銀行開張本票。」

陳女士還透露每月給兒子5000元現金還房貸，但供款兩年後，陳女士就要退休，其後兒子態度便越發冷淡，即使陳女士因子宮長瘤，做完切除手術，兒子和新抱亦要求她工作，因為認為她游手好閒在家中。

被問到認為兒子及新抱為何轉變時，陳女士表示：「因為我拿不出錢給他們供樓，幫不了他們，所以他們現在就想方法趕我走。」陳女士透露她的衣物無故被淋醬油，淋浴露及洗髮水又被人加水，而且同新抱爭執不斷。

陳女士曾申請社屋，,可她因有微薄公積金而不合資格，因此引起新抱不滿，陳女士說：「她簡直推到砰一聲巨響，推開我的房門，罵我為甚麼要取消申請，又說我在這裡白吃白喝白住。」

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東張西望︱遭新抱虐待趕走

此外，新抱更對她動粗，並將她趕出家門，說：「她用左手一抓，抓住我的左手，捏緊我的手，然後用右手推我的腰，她不斷推，一邊推我，一邊叫我走。」

在一次爭執中被新抱弄得手臂瘀青，便在姐姐及弟弟陪同下報警，回到家後兒子不但不關心，更說：「你現在誣衊我老婆，我可以反過來告你。」陳女士稱：「好像一把刀插進來，我真的很痛苦，我很痛心。」

之後陳女士的弟弟接受訪問，透露陳女士新抱稱自己沒打罵奶奶亦沒趕走她，房子首期亦由她支付，而陳女士的30萬則當作租金，更直言陳女士不應再與他們同住。陳女士透露兒子安裝攝錄鏡頭以監視其行動。

攝製隊隨陳女士回家，兒子及新抱亦在場，陳女士兒子表示：「我沒禁止她離開，如果她覺得危險，其實她可離開單位。」當陳女士走出家門時，新抱便二話不說地關門，險些夾到陳女士。陳女士的兒子及新抱接下來會作何回應，今晚《東張西望》會再作報道。

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