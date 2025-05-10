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日本城優惠｜日本城全線推出$8筍貨優惠　家品/洗衣/清潔用品/食品任均選購

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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日本城全線推出$8筍貨優惠，家品/洗衣/清潔用品/食品任均選購

【日本城優惠】日本城推出8元筍貨優惠，多款精選家品、清潔用品、洗衣用品、食品、飲品，通通8元任均選購。全線門市及網店同步優惠，此外，網店選購後可選擇即日門市取貨，最快下單2小時後即可到店取貨，更加方便快捷。

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日本城優惠｜適用於全線門市及網店

至於家居經常用到的清潔用品，如P&G JOY W除菌濃縮消臭洗潔精、COMFORT衣物柔順劑、CLEAN+玻璃清潔劑噴裝、馬桶清潔劑、FARCENT地板抗菌濕布等，通通8元就有。

優惠適用於全線門市及網店，為了方便消費者選購，凡於網店選購並選擇即日門市取貨，最快可於下單2小時後，到店拿取心頭好，令購物路上更方便快捷。款式視乎店鋪供應，數量有限，售完即止。

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