  • 29°C
香港時間：202559日 (五) 11:18

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

趙薇15歲女小四月激罕曝光，樣子甜美卻被指網紅味濃？

【趙薇/趙薇女兒/小四月/星二代】趙薇曾是內地頂流女星，卻突然於2021年8月被列為「劣跡藝人」而遭內地封殺，自此消失於娛樂圈；至去年12月底她更新微博，並發文宣布已與內地富商黃有龍離婚，令人震驚！兩人育有15歲女兒小四月，日前小四月激罕更新近況，見到她遺傳了媽咪的大眼睛，樣子清秀可人，網民也讚她靚過媽咪，但認為她氣質似足網紅！

點擊圖片放大
+5
+4

星二代︱15歲小四月激罕露面美貌震攝網民

趙薇從2021年8月起遭內地封殺，作品被下架之餘，戲劇亦被換角，自此消聲匿跡，至去年底她又突然宣布與黃有龍離婚，但沒有交代原因。二人婚後育有一女小四月，近年亦跟父母一樣極少出鏡，令大家都好奇他們的近況。

直至日前，15歲的小四月終於再更新社交網，在IG story分享多條小短片，短片中的她已經長得亭亭玉立，留有一把長髮散發濃濃少女味，而且完美遺傳了媽咪的一雙招牌大眼睛，長得非常清秀可人，加上對鏡頭相當敏感，不時嘟嘴和擺出可愛甫士，網民也紛紛被她的美亂震攝到，讚她比媽媽更美，五官看來更精緻可人。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
母親節禮物｜簡單DIY母親節禮物　2分鐘摺出鬱金香送給媽媽【附教學】

星二代︱被指顏值超越媽咪趙薇卻飄網紅味

不過也有不少網民指小四月顏值雖然超越媽咪，但氣質卻比不上媽媽，認為她的「網紅味」太重，完全沒有個人特色，相反趙薇21歲拍攝第一部《還珠格格》時，就顯得充滿靈氣，而且非常有獨特性！甚至有網民問：「為什麼明星的孩子有一股網紅風？」有人就覺得不要對星二代太苛刻，只是時代不同，對審美的觀感有所改變而已，又大讚小四月似內星當紅小花虞書欣。

點擊圖片放大
+7
+6

星二代︱留學瑞士住山景宿舍

其實趙薇十分用心栽培小四月，有指小四月現於瑞士留學，並入住學生宿舍，而且房間有超大露台兼望住廣闊山景。趙薇在女兒年幼時也試過定居香港，還送女兒入讀新加坡國際學校，她曾說過：「我要才女，不要富家女！」又認為栽培女兒獨立自主才最重要：「自己想穿甚麼就穿甚麼，從小就學會自主選擇，這才是應該給孩子的。」足見她十分重視女兒的教育。

相關內容：

【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國　11歲女在港讀國際學校去向未明

【星二代學校】吳鎮宇12歲仔步入青春期變胖　讀新加坡國際學校做陳豪子女師兄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【星二代雲集】趙薇陳豪星二代開學　新加坡國際學校設IB課程功課少
16:00 2019/08/22
【星二代雲集】趙薇陳豪星二代開學　新加坡國際學校設IB課程功課少
玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院
19:05 2024/09/30
玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院
瓊瑤輕生｜瓊瑤翩然離去遺經典代表作　《還珠格格》20句教材級對白突顯戀愛腦
15:59 2024/12/05
瓊瑤輕生｜瓊瑤翩然離去遺經典代表作　《還珠格格》20句教材級對白突顯戀愛腦

你可能感興趣

【星二代雲集】趙薇陳豪星二代開學　新加坡國際學校設IB課程功課少
16:00 2019/08/22
【星二代雲集】趙薇陳豪星二代開學　新加坡國際學校設IB課程功課少
玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院
19:05 2024/09/30
玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院
瓊瑤輕生｜瓊瑤翩然離去遺經典代表作　《還珠格格》20句教材級對白突顯戀愛腦
15:59 2024/12/05
瓊瑤輕生｜瓊瑤翩然離去遺經典代表作　《還珠格格》20句教材級對白突顯戀愛腦
趙薇 離婚 爸媽心聲 家庭教育

最高瀏覽

樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
英年早逝｜44歲劇后前夫突猝逝　4年婚姻欲斷難斷：願把命給他
英年早逝｜44歲劇后前夫突猝逝　4年婚姻欲斷難斷：願把命給他