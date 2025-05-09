星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？

【趙薇/趙薇女兒/小四月/星二代】趙薇曾是內地頂流女星，卻突然於2021年8月被列為「劣跡藝人」而遭內地封殺，自此消失於娛樂圈；至去年12月底她更新微博，並發文宣布已與內地富商黃有龍離婚，令人震驚！兩人育有15歲女兒小四月，日前小四月激罕更新近況，見到她遺傳了媽咪的大眼睛，樣子清秀可人，網民也讚她靚過媽咪，但認為她氣質似足網紅！

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星二代︱15歲小四月激罕露面美貌震攝網民

趙薇從2021年8月起遭內地封殺，作品被下架之餘，戲劇亦被換角，自此消聲匿跡，至去年底她又突然宣布與黃有龍離婚，但沒有交代原因。二人婚後育有一女小四月，近年亦跟父母一樣極少出鏡，令大家都好奇他們的近況。

直至日前，15歲的小四月終於再更新社交網，在IG story分享多條小短片，短片中的她已經長得亭亭玉立，留有一把長髮散發濃濃少女味，而且完美遺傳了媽咪的一雙招牌大眼睛，長得非常清秀可人，加上對鏡頭相當敏感，不時嘟嘴和擺出可愛甫士，網民也紛紛被她的美亂震攝到，讚她比媽媽更美，五官看來更精緻可人。

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星二代︱被指顏值超越媽咪趙薇卻飄網紅味

不過也有不少網民指小四月顏值雖然超越媽咪，但氣質卻比不上媽媽，認為她的「網紅味」太重，完全沒有個人特色，相反趙薇21歲拍攝第一部《還珠格格》時，就顯得充滿靈氣，而且非常有獨特性！甚至有網民問：「為什麼明星的孩子有一股網紅風？」有人就覺得不要對星二代太苛刻，只是時代不同，對審美的觀感有所改變而已，又大讚小四月似內星當紅小花虞書欣。

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星二代︱留學瑞士住山景宿舍

其實趙薇十分用心栽培小四月，有指小四月現於瑞士留學，並入住學生宿舍，而且房間有超大露台兼望住廣闊山景。趙薇在女兒年幼時也試過定居香港，還送女兒入讀新加坡國際學校，她曾說過：「我要才女，不要富家女！」又認為栽培女兒獨立自主才最重要：「自己想穿甚麼就穿甚麼，從小就學會自主選擇，這才是應該給孩子的。」足見她十分重視女兒的教育。

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