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飲食情報｜睇五月天啟德演唱會 母親節５道菜午餐陪媽媽醫肚

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

香港啟德帝盛酒店母親節五道菜午餐

五月天演唱會本周開鑼，適逢母親節，可考慮開騷前去香港啟德帝盛酒店，享用西班牙中菜餐廳 Siete Ocho於 5 月 10 至 11 日母親節五道菜午餐（每位$480），每位母親將獲贈以花香為主題的 Sangria 迎賓酒一杯，為盛宴揭開序幕。

母親節盛宴以番茄多士配白毛豬火腿與慢煮帶子配哈瓦那辣椒芒果醬展開，將中式香料及優質西班牙食材完美融合。緊接是傳統燉湯精髓的姬松茸菜膽燉海螺頭，以慢火熬製頂級材料，溫潤滋補。

母親節五道菜午餐

主菜提供兩款選擇，包括香辣蒜泥牛肋骨配阿根廷青醬，將四川辛辣風味與阿根廷青醬的清新相得益彰；麻辣深海八爪魚配炭烤薯仔以四川花椒為主角，帶出西班牙八爪魚的鮮味。

嚴選矜貴食材打造的兩款菜式，可任選其一，包括蠔皇鮑魚扣花膠，以濃郁蠔汁包裹頂級鮑魚與花膠，或選擇口感彈嫩的海參，演繹出中西交融的奢華。甜品以滋補燕窩燉鮮奶作結，致敬母親的無私奉獻。

母親節五道菜午餐

午宴後，客人可與媽媽一起到 15 樓Jin Bo Law空中酒吧，在此飽覽啟德體育園、維多利亞港與無邊際泳池的壯麗景致，以精選美酒與母親舉杯慶祝。

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餐廳情報 啟德體育園 酒店 五月天 演唱會

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