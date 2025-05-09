炒樓失利｜32歲港女擁5層樓蝕千萬 嘆生活拮据每餐吃千元呻慘網民︰曬命定訴苦？

【斜槓族/香港樓市/炒樓失利/負資產】香港樓市近年持續下行，負資產問題再度成為社會焦點。Now新聞台時事節目《經緯線》近日以「再見負資產」為題探討此現象，其中32歲港女Charlene自述因炒樓失利導致3個物業淪為負資產、帳面損失逾千萬元的經歷，卻因一句「每餐從2,000元縮水至千元」引發網民熱議，直指其「離地賣慘」。

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炒樓失利｜炒樓致富夢碎 帳面蒸發千萬

Charlene畢業於護理系，大學時期過炒股賺得數十萬元，2015年起陸續於深圳、澳門及香港購入5個物業，高峰期身家達上千萬元。她以兩成首期購入新界西一800呎自住單位（購入價約950萬港元），未滿30歲便自認「跑贏同齡人」。然而，隨近年樓價下跌，其持有的3個物業估值跌破貸款餘額，成為負資產，自住單位現估價不足700萬，尚欠銀行逾700萬貸款，帳面總損失超過千萬元。

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炒樓失利｜月供6萬陷財務危機 曾剩6,000元應急

Charlene透露，去年收入銳減時，每月仍需負擔約6萬元供樓支出，一度需動用積蓄填補缺口，最落魄時銀行戶口僅餘5千元至6千元，「連差餉、水電煤都無錢交，日日喊」。她坦言後悔過度槓桿投資：「以為樓價只升不跌，沒想到一跌就是三、四成。」如今醒悟「不該跟隨社會風潮盲目借貸」，並以「10年努力一鋪清袋」形容當前處境。

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炒樓失利｜「每餐千元」惹爭議 網民批炫富非賣慘

然而，Charlene提及生活質素下滑的細節卻引發輿論反彈。她稱過去每餐消費2,000至3,000港元，現改為「午餐800至1,000元或在家煮食」，奢侈品亦從名牌袋降級為「幾百至千元款式」，更自嘲「供樓後中產都不如」。此言遭網民批炫富非賣慘，紛紛留言諷刺：「負資產仲食千元午餐？我日日兩餸飯35蚊！」「一餐2,000係食金嗎？」「我而家係聽佢曬命定聽佢訴苦？」亦有網民指其經歷反映投機風險：「有咁耐風流，有咁耐折墮。」

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