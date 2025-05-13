中年危機｜單身中女1理由$500萬置業　供樓到80歲惹網民心酸：真係好慘！

香港的樓價昂貴，長期租屋還是置業供樓一直為人津津樂道；而對於中年的單身人士更需要深思熟慮做出選擇。

近日，有人在Threads發帖，指自己的中年女同事突然在公司情動大叫，原來是因為幾年前花500萬置業而導致如今的生活及工作壓力過大；不少網民不理解她「高齡」買樓的做法，但其中卻有著一個令人心酸的原因……

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中年危機｜中年買樓致工作、生活壓力大

樓主稱日前在公司聽到有人突然情緒激動大叫，原來是1位現年50歲的單身女同事，「大叫原因係工作同生活壓力太大，老闆知佢供緊樓，等錢使，而且年紀大，唔會離開到間公司，所以畀好多wokload佢」。

原來，該名女同事在2021年將自己的8成積蓄用來購買500萬的200多呎單位，需要供樓30年，即80歲；而她現在周末還要做兼職，才夠每月的銀行還款。樓主不解詢問對方為何一個人獨居要置業，而且要貸款30年。

▲ 樓主表示，女同事現在周末要做兼職才夠還每月貸款。（《開心速遞》劇照）

中年危機｜8成身家買$500萬單位 供樓到80歲

原來，同事擔憂再過幾年，到了60歲以後便很難租屋，「好多業主會怕老人家將間屋變凶宅而唔房租」，遂她寧願將幾乎全副身家用來買樓以防將來「冇屋住」。

樓主分享自己的看法，表示「我會寧願租內地樓，去香港返工，都唔會將副身家買樓，依家樓價仲愈來愈低，買完即時負資產」，並詢問網民會如何選擇。

有網民質疑女同事已經人到中年，為何銀行會同意她按揭30年，樓主補充稱，「女同事係1997年前入銀行做，咁多年都冇走過，所以佢退休會有一筆豐厚退休金」。

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中年危機｜網民感心酸：真係好慘呀！

此事引起網民熱議，不少人認為女同事的經歷十分心酸「真係好慘呀，返工真係唔好講私人事，困境唔會有人體諒，隨時遇到呢啲Ｘ街仲俾人剝削欺凌」、「入錯市」、「其實都幾淒涼，看起來算中產，一買屋就變負資產，唔買又要捱貴租，好容易理解！」、「退休應該搵安老院／公屋，rather than孭住成身債，要還到80歲」、「佢其實只係唔好彩買正喺高位咋喎」。

亦有網民分享自己的想法，「其實可以買內地中山、惠州樓，最多十年後供完，退休返去大陸住，點解一把年紀都咁唔識」、「如果我已經50歲，我會辭職唔做，喺屋企hea同去申請公屋，用餘下嘅錢租20年屋，20年內一定上到公屋吧，到時都70歲，就住公屋住到死吧」、「劈價放，返大陸住」、「輪單人公屋，60歲應該都有，資產唔過限額就可申請」、「年紀大的確好難租屋，呢種情況買未補地價居屋可唔可行？」。

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