海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代

海皇粥店突然宣布全線結業，勞工處至今接獲逾80名員工求助，追討金額約800多萬元。有飲食業工會正協助過百名受影響員工，並促請海皇粥店負責人向員工交代事件。

飲食業職工總會會務主任招冠聰今早（9日）在電台節目表示，目前正協助過百名受影響員工，被拖欠薪金包括4月份及5月份部分工資、已扣錢但未有支付的強積金、代通知金、年假及長期服務金等，料每人至少被拖欠10萬。而部份年資較長的員工，更被拖欠20至30萬，合共涉款達800至1000萬。

海皇粥店結業｜員工事前不覺公司有結業跡象

受影響員工年資由2年至25年不等，事前無察覺公司有結業跡象，現時只能透過勞工處協助取回應有的賠償，促請僱主盡快負責任地向員工交代情況。

他又指，正協助的涉事員工中約有10多名外勞，指他們或要等上數個月才能完成破欠基金程序，拿到墊支的欠薪，但目前或會面臨員工宿舍租金拖欠，業主要求遷走及交還鑰匙的情況。他們不論是留港還是返回內地繼續追討，均會產生高昂成本，正面對兩難情況。

勞聯立法會議員林振昇批評，海皇粥店的處理方法不負責任，認為公司明知有財政困難，應提早通知員工，讓他們有心理準備及時間重新找工作；又擔心即使員工申請破欠基金，仍難以追討所有欠薪。

同時，林振昇關注受影響外勞員工的情況，指很多外勞需要支付數萬元中介費才能成功來港工作，被解僱後要在14日內回到原居地，更可能要按協議每月繼續支付約千元的費用，建議當局審批外勞申請時，要提高標準，包括了解公司的財務狀況，並與內地部門合作限制中介費。

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