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五月天演唱會｜五月天演唱會今晚啟德開騷　港鐵將加強屯馬綫列車服務

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

台灣樂隊五月天將於今晚（9日）起，一連數天於啟德體育園舉行演唱會。

台灣樂隊五月天將於今晚（9日）起，一連數天於啟德體育園舉行演唱會。由於預計乘客量會增加，港鐵會相應加强屯馬綫列車服務，便利乘客往來場館。

港鐵表示，演唱會入場時間為黃昏下班時間，屯馬綫可能會比較繁忙，呼籲乘客為行程預留充裕時間。在觀眾離場時段，啟德站及宋皇臺站接近體育園的D出入口，預計會十分繁忙，呼籲乘客保持耐心，遵照現場人員指示入站。

港鐵會配合當局的人群管理措施，並會加派職員及加強廣播和標示等。屯馬綫列車班次會加密到2至3分鐘一班車，疏導乘客。除了八達通和單程票外，啟德及宋皇臺站所有閘機均接受二維碼及感應式信用卡/扣賬卡付費乘車。

過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。（港鐵提供）

另外，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。由於演唱會預計於晚上10時後結束，港鐵呼籲過境旅客需留意相關東鐵綫尾班車的時間，提早計劃行程。

港鐵會持續留意車站及列車服務運作，有需要時會適時作出相應調整。

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