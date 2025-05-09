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男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍　生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【葉諾帆/車禍/性功能】42歲台灣歌手葉諾帆憑《超級紅人榜》出道，不過卻一直未有大紅大紫，過去曾一度轉賽道有意從政。他近日於當地綜藝節目任嘉賓時便自爆人生辛酸史，指自己大學時期曾遇嚴重車禍，因遭大貨櫃車拖行50米，致骨盆粉碎性骨折，而且令生殖器官重創，一度失性能力。絕望的他當時曾對母親說道「可以讓我走嗎?」。

葉諾帆近日在綜藝節目《震震有詞》分享，意外當日他正駕駛電單車趕往學校上堂，期間有一輛兩節車卡的大貨櫃車卻突然失控撞上他，更將他捲入車底、輾過骨盆，甚至被拖行長達50米。遭受重創的他立即被送院搶救，並證實他骨盆粉碎性骨折、脊椎受損，而且生殖器官斷裂。

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葉諾帆回憶當時留院期間曾動了三次手術，治療過程中媽媽曾收到14次病危通知書，每次都提心吊膽，他一度絕望對媽媽說：「要不要放我走」，但媽媽仍堅持陪伴，直到尿道重建成功才鬆口氣。

完成尿道手術後，葉諾帆指為了幫助血液循環，醫生特別叮囑他要多看色情片，慶幸經過約3年時間的努力，他最終性功能恢復正常。他回憶，當年因骨盆腔手術成功機率不高，進手術房前還特別與弟弟妹妹交代遺言：「哥哥這一趟進去不見得可以出來，你們要代替哥哥照顧好媽媽。」最後捱過難關順利出院，帶著尿袋回到學校完成學業。

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