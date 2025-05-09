食安問題｜搭國泰航空返港派過期10個月花生　母子食完先知怒轟空姐：拎走當無事發生【附國泰官方回應】

【國泰航空／過期食品／花生／食安問題】一名內地女子日前（6日）在小紅書發文，以「國泰航空提供過期食物！離譜！」為題講述事件。女事主指自己於本周一（5日）與家人一家三口乘搭國泰航空從奧克蘭飛往香港。在機上，女事主問空姐要零食，據她描述，當時空姐親手遞上2包果仁零食，包括一包煙熏味杏仁和一包原味花生。女事主將味道較淡的花生遞給小孩吃，亦未有為意其食用日期。小孩吃了半包就遞給她，兩人吃完一整包後翻後一看，包裝上寫著最佳食用日期居然是2024年7月8日前，足足逾期10個月之久。當時女事主立刻告知空姐：

我把包裝袋交給空姐，我說這個過期了，她說她確認一下，就沒有下文了，連道歉都沒有！

從女事主附上照片可見，涉事一包花生的最佳食用期為2024年7月8日前。

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女事主同時亦看看另一包杏仁的到期日，雖然是未有過期的，但下飛機以後，女事主發現丈夫剛才亦獲分發同一款花生，包裝上印著同樣的日期，只是他沒有即時食用。女事主事後炮轟國泰機組人員處理手法不當，指機艙內的食物不可能過期快1年都沒有人發現，狠批國泰航空身為一間5星航空公司，其服務居然會有如此疏忽，實在難以原諒。此外，女事主形容「一直認為香港是對食品安全高度重視的地方……乘客的食品安全是不是應該受到重視！」。她事後已經將事件向國泰航空反映，且向食環署和民航處投訴。

女事主在留言區跟進情況，她指幸好他們倆母子事後未有出現腸胃不適，但直言對於國泰航空的服務質素失望。有網民指出，最佳食用日期並非真正過期日，就算過了該日期仍可以食用，未會構成食安問題。另有網民指出，過期花生會產生黃曲霉素，殘留於體內會損害肝臟健康。

食安問題｜國泰航空官方回應

國泰航空分別就時間回覆媒體查詢，指5月4日從奧克蘭飛往香港的CX198航班上，向部分顧客提供的花生小食超過最佳食用日期一事屬實，且就事件向受影響的顧客致歉。國泰航空高度重視食物安全，已立即就事件展開調查以瞭解事件成因，其後亦有全面檢視預包裝食品的處理流程，已完成所有倉庫及機艙庫存的檢查。

食安問題｜「此日期前最佳」VS「此日期或之前食用」

不少人都會將剛過期的食物扔掉，但其實食物即使過了「此日期前最佳」仍可食用。註冊營養師關建慧接受訪問時，曾拆解「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」的分別：

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食安中心亦指出，進食過了標示「此日期或之前食用」期限的食物並不安全，因為這些食物即使外觀和味道正常，但有害微生物以及引致食物中毒的微生物所產生的毒素已可能存在或大量生長。相反，標示「此日期前最佳」的食物，過期後雖然食物質素可能不如前，但食用仍可接受。以方包為例，過期方包可能變得又乾又硬，但可能仍然是安全的。

食安問題｜減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

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