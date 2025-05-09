精明靚媽丨7仔推限時3天飲品激抵75折優惠　用App使用「到店自取」滿額再減$30

【7仔/7-Eleven/7-11】近期天氣又熱又濕，買支冰凍飲品慢慢歎，7仔推出激抵優惠，即日起一連三日於7-Eleven店舖或於7-Eleven App買任何飲品、鮮奶、乳酪，滿$100即享75折優惠。此外，即日起至6月3日，於7-Eleven App使用「到店自取」功能買滿額，再以指定支付方式，即減30元。

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由5月9日起至5月11日，於7-Eleven任何一間分店或7-Eleven APP內購買鮮奶、乳酪，每單消費滿100元或以上，即享75折折扣優惠，即睇以下飲品優惠攻略，做個精明消費者。可口可樂、芬達、雪碧、玉泉、淳茶舍、紅茶花伝，折實價12元/2支，平均每支6元（原價16元/2支）。各款清熱酷350毫升折實價7.5元/支（原價10元/支）。維他檸檬茶、錫蘭檸檬茶、低糖檸檬茶、0糖檸檬茶、菊花茶、芒果汁、黑加侖子汁330毫升75折後7.5/2盒，平均每盒3.8元。寶礦力水特電解質補充飲料/電解質水500毫升，折實價7.5元/支。各款道地極品無糖茶500毫升膠樽裝折實價6元/支。各款維他新鮮茶480毫升折實價7.1元/盒。

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另外，日常飲用鮮奶、豆漿亦有優惠，CP明治頂級鮮牛奶946毫升原價52元/2盒，折實價39元/2盒，平均每盒19.5元。維記鮮牛奶盒裝946毫升折實價37.5元/2盒，平均每盒18.8元。RF高蛋白朱古力/香蕉蜂蜜肉桂/特濃咖啡鮮奶昔折實價39元/2盒，平均每盒19.5元。壹品特濃有機豆漿/無添加糖豆漿500毫升膠樽裝，折實價8.3元/支。雀巢牛奶鮮牛奶盒裝236毫升，折實價16.5元/3盒，平均每盒5.5元。悅鮮活鮮牛奶450毫升折實價7.5元/支。

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yuu會員購買任何牛奶飲品946毫升，更可獲取7仔yuu印花1個，儲齊5個yuu印花即送1盒！ 購買指定盒裝牛奶飲品200/236毫升，更可獲取yuu印花1個，儲齊5個yuu印花即送1盒！至於購買悅鮮活鮮牛奶450毫升，更可獲取yuu印花1個， 儲齊4個yuu印花即送1支！

若想要埋單再抵啲？即日起至6月3日期間，於7-Eleven App使用「到店自取」功能買滿80元，輸入優惠碼「OCTOPUSEC」，並以八達通付款即減30元。若使用恒生enJoy卡付款，可賺取3倍yuu積分回贈。

每個新用戶若下載7-Eleven App並完成註冊，即可領取7-Eleven總值711元迎新獎賞，包括「到店自取」購物滿40元減5元的優惠券4張，可與今次優惠同時使用。

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