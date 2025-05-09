超強學霸︱13歲少年獲百所大學錄取獎學金高達逾2千萬　父親用1招育成學霸

【學霸/育兒心得/人工智能】一名年僅13歲的越南裔少年阮桑尼（Sunny Nguyen），獲得破百所大學的錄取通知，總獎學金高達300萬美元(約2340萬港元)，有望打破「最多大學錄取」的世界紀錄！

最新影片:

綜合外媒報道，阮桑尼被許多頂尖大學錄取，包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等名校，以及加州州立大學（CSU）等多所公立大學。加上其他也紛紛寄來的錄取通知，他總共收到破百所的大學錄取通知。

超強學霸︱做YouTuber訂閱者近6萬

據他的父親透露，他有5個小孩，阮桑尼排行最大，從小他就對數學產生興趣，對於科技尤其人工智能（AI）更是著迷。年僅13歲的他已經開始在家製作網站並學習軟件工程和AI，還經營自己的YouTube頻道訂閱者近6萬人

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

學霸之父︱教仔心得：相信他有能力做到

阮父說：「他非常喜歡數學，走到哪裡都在研究數學。他可以在任何地方、任何事物中看到數學。」他相信只要是桑尼想做的事，他都一定有能力做到。

及後，阮父發現長子已經無法被公立學校和家庭教育來滿足學習需求，於是他開始為兒子提交各式各樣的申請。沒想到全美許多大學都對阮桑尼的天分和實力感到驚艷，紛紛提交錄取通知和豐厚的獎學金。

阮桑尼受訪透露，他已經決定要直接去讀大學，並且無論到哪間就讀，他都會主修電腦科學並希望改變世界，尤其是創造出一些可以幫助人們延長壽命的東西。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

相關新聞:

名人母校｜Anson Lo返母校保良局羅傑承（一九八三）中學緬懷 Band1英中近半畢業生升讀本地主要大學

學霸港姐｜鄧卓殷返母校協恩中學分享職場經歷 直資名校重視德育曾誕DSE超級狀元

最新全港中學排名2025｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】