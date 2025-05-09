北上注意｜內地外賣員揭秘12大高危餐點　3類食物恐含「殭屍肉」麻辣燙上榜

【北上消費／外賣／黃燜雞／水餃／麻辣燙】放假北上，免不了吃喝玩樂。不少港人過夜時都會叫外賣宵夜，惟日前有內地多名外賣員揭秘，盤點出12款餐點恐含健康風險，其中包括多款熱門食物，例如黃燜雞、燒烤、烤雞等，點餐時要多加小心。

北上注意｜內地外賣員拆解12大拒食清單

綜合內媒《中圖藍新聞》及抖音平台《四川工會》整合報道，多名外賣員接受媒體訪問時盤點出12類餐點，外賣員之間都會避開不吃，其中多款餐點極受港人歡迎，北上叫外賣時應多加注意：

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北上注意｜盤點12大高危外賣餐點

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外賣員拒食12大清單｜1.黃燜雞

被問及「最不能點的外賣」時，外賣員立即透露指黃燜雞是幾乎所有外賣員都知道「最不能點」的選擇，主要原因與肉質及衛生風險相關。

此外，黃燜雞通常調味濃郁，消費者難以察覺肉品不新鮮的味道，因此餐廳很有可能使用冷凍肉、「殭屍肉」，這些肉類已經被冷凍很長時間，無論是味道還是肉質已大幅下降。而黃燜雞的配菜清洗不徹底也是一大隱患，殘留的農藥或雜質可能對健康造成危害。

外賣員拒食12大清單｜2.炸雞

作為外賣熱門選項，炸雞卻因為新鮮度及油質，品質極受質疑，部分餐廳會用半成品加工，雞肉極易生蟲或變質，即使高溫油炸可殺死部分細菌，但卻無法消除因肉質變化產生的毒素。有網友透露曾親睹店定「凍的雞都臭了，店員聞了都想吐還是照樣炸了賣」。

外賣員拒食12大清單｜3.麻辣燙

麻辣燙包含食材種類繁多，商家準備功夫和清洗食材頗為耗時，由肉類、海鮮到各式蔬菜每類食物品質難確保。此外，麻辣燙湯底通常由多種香料及調味品混合而成，辣味及香料味極濃烈，很容易蓋過食材不新鮮的味道，湯底中更可能含有對人體有害的化學物質，長期食用恐對人體有害。

外賣員拒食12大清單｜4.蓋飯

縮減成本及製作時間，蓋飯的食材清洗步驟往往受到忽略，尤其是米飯和蔬菜。這類餐點通常高油高鹽，不僅使用過量調味料來增加風味，甚至有使用地溝油或劣質米的風險。長期食用不僅增加肥胖和心血管疾病風險，更可能攝入對健康有害的成分。

外賣員拒食12大清單｜5.水餃

不少外賣商家所使用的水餃，是由工廠生產的速凍產品，並非手工現包，因此餡料經常使用低成本肉類或邊角料，新鮮度成疑之餘，運送過程中溫度控制不當更可能導致細菌滋生；更有些商家會將剩餘的餃子重新包裝出售，可能會有衛生隱患。

外賣員拒食12大清單｜6.粥

粥類看似清淡健康，可能添加了增稠劑等添加物，以達到濃稠效果而非傳統長時間熬煮。粥品保溫性差，易在配送過程中溫度降低，為細菌提供滋生環境。

外賣員拒食12大清單｜7.烤肉拌飯

年輕人常叫外賣之一的烤肉拌飯，價格親民但肉品品質常令人擔憂，多使用速凍肉且可能保存不當。濃郁的醬料和調味能輕易掩蓋肉品不新鮮跡象，高油高鹽更不利健康。

外賣員拒食12大清單｜8.輕食

近年不少人為健康瘦身，都會揀選輕食，但部分商家為降低成本會使用合成肉、不新鮮的劣質材料等，這些肉類或會含有大量添加劑和激素，加工過程亦未必衛生，可能會增加食物中毒風險。

外賣員拒食12大清單｜9.料理包快餐

預製菜多數含有量防腐劑和調味料，商家僅將料理包隔水加熱即可出餐，營養價值極低，加上預製菜含添加劑，長期食用恐怕對健康構成影響。

外賣員教測試商家是否預製菜：

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外賣員拒食12大清單｜10.水果撈

相較其他食物，內地水果成本較高，因此外賣商家可能會使用不新鮮甚至變質水果，再加入大量糖漿及酸奶來掩蓋水果味道，令消費者亦難以發現水果變質。

外賣員拒食12大清單｜11.燒烤

為追求效率和降低成本，商家可能會使用油炸方式製作燒烤，令食物油膩，甚至可能含有有害物質。不過，即使是真正的燒烤，其烹調過程所產生的煙霧及高溫，亦可能會導致營養流失或有害物質形成。

外賣員拒食12大清單｜12.湯品

為了節省時間和成本，部分商家會使用預製粉末沖泡雞湯、骨頭湯等湯品，除了味道及口味不佳外，營養價值低亦遠遠不如傳統熬製湯品。

北上注意｜3類食物恐含「殭屍肉」

根據外賣員提及餐品，外賣食物除了添加劑及製作衛生狀況外，以下3類食物恐會使用「殭屍肉」製作，點餐時更應小心選擇：

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資料來源：中圖藍新聞、四川工會

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