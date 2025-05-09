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梁芷珮女兒︱靚媽梁芷珮餅印女兒將12歲　驚嘆阿女漸長大：幾時變得咁少女風

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撰文： 文體藝online

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

靚媽梁芷珮騷與餅印女兒合照。

【梁芷珮 / 潮什麼 / 旅遊達人】靚媽梁芷珮（Christy）早前繼續與攝影師老公Kenneth拍住上拍攝「潮什麼」系列的旅遊節目，歷時38天深入探索巴西、玻利維亞、秘魯這3個美麗且具魅力的國家製作《南美潮什麼》，節目已在日前推出。

在今晚（5月9日）播出最新一集，梁芷珮往玻利維亞和秘魯交界—的的喀喀湖，在當地人的浮島上體驗撈鱒魚，並品嚐現撈現炸鱒魚；之後Christy去到期待已久的樹屋，對着日落浸溫泉，享受優美景色；參觀樹屋期間，Christy更突然母性大發謂：「好想女女仔仔同我一齊enjoy呢個咁靚嘅環境，前題係小朋友頂得住高山反應。」

藝人住宅｜梁芷珮由劏房升呢住海景大屋　Christy新居景觀開揚有大露台

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梁芷珮女兒︱Christy丈夫驚現高山反應

說到高山反應，原來Christy與老公Kenneth前往天空之鏡途中驚現十分嚴重高山反應，Christy在節目中透露：「高山症藥我哋都準備咗，但我哋依家暫時仲未食，因為我哋想試吓究竟如果唔食藥嘅情況o唔ok。」

最後Kenneth因嘔吐和頭痛，最後還是吃藥。Christy接受tvb.com訪問時，談到當日情況時，大爆Kenneth因為高山反應做了傻事：「因為我老公太迷（糊）嘅關係，將其中一啲GoPro片delete咗，好彩嗰啲內容係一啲唔緊要嘅搭飛機過程。因為今次搭咗21次飛機，我原本係想影多啲飛機嘅shot俾大家睇，但因為咁今次變咗冇乜飛機shot。」

Christy丈夫Kenneth往天空之鏡途中驚現嚴重高山反應。

梁芷珮女兒︱Kasey盡得靚基因

另外，梁芷珮在昨日（5月9日）於個人社交平台上載與女兒Kasey的合照，從照片的背景看，拍攝地估計是中環砵典乍街（俗稱石板街）一帶，梁芷珮寫道：

阿妹,你個樣幾時變得咁少女風㗎⋯⋯
Where is my baby girl? 
要同你母親節母女裝㗎嘛

從照片所見，下月生日便12歲的Kasey已亭亭玉立散發出少女味，而且遺傳媽媽靚基因，五官倒模梁芷珮美貌，樣子甜美。

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梁芷珮女兒︱

現年只42歲梁芷珮屬早婚，在2004年與Kenneth結婚，現已為3孩之母，分別育有20歲大仔Brendan、14歲二仔Duncan及幼女Kasey，長子更已入讀香港大學新聞學學士課程。

身為旅遊達人的梁芷珮與丈夫常帶子女齊出埠一家拍節目，希望他們在旅遊之中學習世界各地文化，增廣見聞，實行「讀萬卷書不如行萬里路」。

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