梁芷珮女兒︱靚媽梁芷珮餅印女兒將12歲　驚嘆阿女漸長大：幾時變得咁少女風

【梁芷珮 / 潮什麼 / 旅遊達人】靚媽梁芷珮(Christy)早前繼續與攝影師老公Kenneth拍住上拍攝「潮什麼」系列的旅遊節目,歷時38天深入探索巴西、玻利維亞、秘魯這3個美麗且具魅力的國家製作《南美潮什麼》,節目已在日前推出。

在今晚(5月9日)播出最新一集,梁芷珮往玻利維亞和秘魯交界—的的喀喀湖,在當地人的浮島上體驗撈鱒魚,並品嚐現撈現炸鱒魚;之後Christy去到期待已久的樹屋,對着日落浸溫泉,享受優美景色;參觀樹屋期間,Christy更突然母性大發謂:「好想女女仔仔同我一齊enjoy呢個咁靚嘅環境,前題係小朋友頂得住高山反應。」

藝人住宅|梁芷珮由劏房升呢住海景大屋 Christy新居景觀開揚有大露台

說到高山反應,原來Christy與老公Kenneth前往天空之鏡途中驚現十分嚴重高山反應,Christy在節目中透露:「高山症藥我哋都準備咗,但我哋依家暫時仲未食,因為我哋想試吓究竟如果唔食藥嘅情況o唔ok。」

最後Kenneth因嘔吐和頭痛,最後還是吃藥。Christy接受tvb.com訪問時,談到當日情況時,大爆Kenneth因為高山反應做了傻事:「因為我老公太迷(糊)嘅關係,將其中一啲GoPro片delete咗,好彩嗰啲內容係一啲唔緊要嘅搭飛機過程。因為今次搭咗21次飛機,我原本係想影多啲飛機嘅shot俾大家睇,但因為咁今次變咗冇乜飛機shot。」

▲ Christy丈夫Kenneth往天空之鏡途中驚現嚴重高山反應。

另外,梁芷珮在昨日(5月9日)於個人社交平台上載與女兒Kasey的合照,從照片的背景看,拍攝地估計是中環砵典乍街(俗稱石板街)一帶,梁芷珮寫道:

阿妹,你個樣幾時變得咁少女風㗎⋯⋯

Where is my baby girl?

要同你母親節母女裝㗎嘛