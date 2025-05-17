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乘車禮儀｜小巴狂貼8張告示禁止乘客帶榴槤　網民遇大媽「違規」遭司機趕下車

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撰文： 王月明

發布時間： 2025/05/17 12:06

最後更新： 2025/05/17 12:27

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

小巴狂貼8張告示禁止乘客帶榴槤，網民遇大媽「違規」遭司機趕下車。

每逢入夏便是榴槤盛產的季節，但榴槤的氣味並非所有人都能接受，可謂是「有人歡喜有人愁」；而有疑似不喜歡這個氣味的小巴司機，一早做好了準備。

近日，有人在Threads發帖，指在元朗見到1輛小巴的玻璃窗上張貼了8張「禁止乘客攜帶榴槤」的告示，笑稱「feel到小巴司機有幾憎榴槤」；有網民留言分享稱遇到大媽將榴槤帶小巴，司機嗅到氣味後立即要求對方下車……

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乘車禮儀｜小巴貼8張告示禁止乘客帶榴槤

樓主日前在元朗見到1輛小巴，窗戶玻璃上足足貼滿了8張告示，禁止乘客攜帶榴槤乘搭小巴，相信曾有乘客帶榴槤乘車，而榴槤的氣味令司機或其他乘客不適；而貼滿8張告示足以表達司機對榴槤氣味的討厭程度，樓主笑言「Feel到小巴司機有幾憎榴槤」。

小巴狂貼8張告示禁止乘客帶榴槤。（取自Threads）

乘車禮儀｜網民感同身受：真心臭

此事引起網民熱議，有不喜歡榴槤氣味的人表示，「討厭榴槤味的，車內聞到真係會想嘔、窒息同頭痛」、「我唔食的，坐巴士問道仲慘，我即戴口罩加hand cream，頂到40分鐘車程」、「真心臭」；有網民打趣道，「咁我就有興趣喇，下次有咁嘅機會，必須帶一袋榴槤上車」，但樓主表示「真係會幹你落車㗎，我試過」。

網民分享此前搭這輛小巴的經歷，指有大媽乘客偷偷攜帶榴槤，被司機發現後趕下車。（《忘不了》劇照）

乘車禮儀｜大媽「違規」攜帶被趕下車

有網民分享此前搭這輛小巴的經歷，指有大媽乘客偷偷攜帶榴槤，被司機發現後趕下車，「試過夜晚喺（屯門）置樂（花園），有個阿姐帶個榴槤上呢架小巴，佢扮晒嘢坐喺最尾嗰行，我就坐喺司機位後面嗰行，成架車得我同佢同個司機，開頭都無嘢，去到屯市一個dup（剎）車，個阿姐個榴槤由最尾嗰行碌咗去最前，撞到我隻腳，陣味湧咗岀嚟，即時俾個司機叫佢執返個榴槤落車」。

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