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超高齡產婦｜58歲陳麗麗人工受孕獲讚卵子靚　黃澤鋒夫婦亮相無綫新聞：我們所有事已規劃

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 3 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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黃澤鋒夫婦早前接受TVB新聞部訪問。

【黃澤鋒/陳麗麗/人工受孕/高齡懷孕】58歲的黃澤鋒太太陳麗麗以「超高齡」再度懷孕，此喜訊引來外界頗大迴響，連無綫新聞也採訪黃澤鋒夫婦，日前播出陳麗麗的訪問，當中細訴決心進行人工受孕的原因。

黃澤鋒夫婦丨女兒恨做「家姐」

片段開首，黃澤鋒一家三口在做熱身運動，其後兩人女兒「小黃妃」大玩攀石。6年前陳麗麗以52歲高齡誕下女兒，夫婦一直想「追多個」，去年成功自然懷孕，惟不幸流產。

陳麗麗說：「我見到女兒太傷心又很孤單，經常自己一個，為何同學們身邊有兄弟姐妹，但我沒有，求了我很久，問可否有個伴。」

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黃澤鋒夫婦丨20萬進行人工受孕

聽從醫生的建議，陳麗麗赴台接受「試管嬰兒」受孕，用了約半年時間，花了約20萬元，第二胎的預產期為九月。

陳麗麗坦言曾思索了一段時間，她說：「最初我做這個決定時，醫生會和我們作很多溝通和問好多問題，醫生說醫學很昌明，可以幫你篩選，先幫你檢測，成功了，百分比高才放入身體，以及你要吃藥，可能配藥你吃。」

黃澤鋒太太於2019年以52歲高齡懷孕。

黃澤鋒夫婦丨陳麗麗：所有事已規劃

說到外界的批評，包括指二人跟女兒的年齡差以及養育問題，陳麗麗強調夫婦已有規劃，她說：「講真我們做了這麼多年人，自己必定有計劃，計劃過才做這件事，我已計劃到她讀大學，所有事已規劃，不會擔心任何東西，只擔心她將來自己如何行這條路，懂不懂思想，我們要教育她這件事。」

無綫新聞亦訪問了醫療衞生界議員林哲玄，說到女士高齡懷孕，林議員表示有一定風險：「風險上女士隨年長，身體對妊娠的反應會有不同，年紀大風險高，容易患妊娠糖尿，或妊娠高血壓的風險。」

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黃澤鋒夫婦丨58歲卵子依然靚

陳麗麗這段訪問吸引不少網民觀看，雖然有人批評「年過50歲才生育已是大錯事」，但亦有人支持黃澤鋒夫婦：「有咩大錯啫？！人哋身體支持得住，身心年輕，有晒planning，又關你咩事？ 外人有咩資格批評人哋嘅事。」、「其實我唔多理解，賭王生細女都7x, 冇人批評佢，佢哋5x生就有問題，好奇怪」。

陳麗麗早前接受媒體訪問時，分享其人工受孕之過程，她透露除注射排卵針，亦打了過百支安胎針，所以其肚皮滿佈瘀黑色，另外，她透露共抽了兩次卵子。

雖然已屆58歲，不過陳麗麗獲醫生稱讚卵子品質良好，至於具體抽取的卵子數量，她坦言並不清楚。此外，她提到部分比她年長的女性亦選擇人工受孕。為調理身體以提升受孕機會，她服用中藥和「十三太保」來增強體質，為了生B真的付出了不少努力，

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